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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 270 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يتفقد تطوير «خالد بن الوليد» و«عمر بن الخطاب» بحي الزهور .. صور

محافظ بورسعيد: مشروع تطوير عمر بن الخطاب ضمن تطوير بتكلفة 270 مليون جنيه 3984 وحدة لخدمة 16 ألف مواطن
محافظ بورسعيد: مشروع تطوير عمر بن الخطاب ضمن تطوير بتكلفة 270 مليون جنيه 3984 وحدة لخدمة 16 ألف مواطن
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية اليوم، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمنطقتي «خالد بن الوليد» و«عمر بن الخطاب» بنطاق حي الزهور، في إطار خطة المحافظة للتنمية والارتقاء بالمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات والبيئة السكنية للمواطنين.

محافظ بورسعيد: مشروع تطوير عمر بن الخطاب بنسبة 60% من تنفيذ الطبقة الأسفلتية الأولى ضمن تطوير بتكلفة 270 مليون جنيه لرفع كفاءة 168 عمارة و3984 وحدة لخدمة 16 ألف مواطن

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندسة ريهام الفلاح، مدير المشروعات بجهاز تعمير بورسعيد.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة «خالد بن الوليد»، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الدهانات 60%، وأعمال الرصف 70%، بينما وصلت نسبة تنفيذ أعمال السباكة إلى 80%.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدفع بمعدلات التنفيذ واستكمال مختلف الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون مستجدات أعمال تطوير منطقة «عمر بن الخطاب»، التي تضم 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة، لخدمة نحو 16 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الطبقة الأسفلتية الأولى 60% بالمنطقة.

وتشمل أعمال تطوير منطقة «عمر بن الخطاب» تنفيذ نوازل صرف العمارات، وغرف التفتيش، ودهان ورفع كفاءة الواجهات، وتطوير الأرصفة وتنفيذ أعمال الإنترلوك، وتركيب أعمدة الإضاءة، وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء، فضلًا عن رصف المنطقة بالكامل، بما يحقق تكاملًا بين تطوير البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري.

وشدد المحافظ على أهمية التوسع في إنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء وتنفيذها على أعلى مستوى، بالتوازي مع أعمال الرصف ورفع كفاءة المرافق والطرق والأرصفة والإنارة، بما يوفر بيئة سكنية أفضل ومتنفسات حضارية لائقة للمواطنين.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتسريع معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال على أرض الواقع، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن الانتهاء من أعمال التطوير وفق المستهدف وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

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