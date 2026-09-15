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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط1541 قطعة أغذية ومنظفات منتهية الصلاحية في بورسعيد

إحباط محاولة لإقامة نقطة بنزين غير مرخصة بالجنوب
إحباط محاولة لإقامة نقطة بنزين غير مرخصة بالجنوب
محمد الغزاوى

شنت أجهزة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملتين  مكبرتين بنطاق حيي الزهور والجنوب.

وذلك بناءً على تعليمات  محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة الميدانية على كافة الأسواق والأنشطة التجارية والمناطق النائية، وتتبع المواد البترولية والسلع الأساسية لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرتا الحملتين عن إحباط ممارسات تجارية مخالفة وضبط كميات كبيرة من السلع والسلع البترولية قبل تداولها.

الضربة الأولى | ضبط ١٥٤١ قطعة أغذية ومأكولات ومنظفات منتهية الصلاحية بحي الزهور

وتمكنت الرقابة التجارية بتموين بورسعيد، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتنسيق الإعلامي بالديوان العام للمحافظة، من شن حملة تفتيشية موسعة بنطاق حي الزهور استهدفت الأرفف والمخازن للمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٥٤١ قطعة متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وفقًا للتواريخ المدونة عليها، وتنوعت المضبوطات لتشمل:

حلويات وأغذية أطفال: (بسكويت، جيلي كولا، ومارشيميلو).
لحوم ودواجن مصنعة: (فراخ بانيه وناجتس).
مواد غذائية ومشروبات: (توابل، مياه غازية، وعبوات كاتشب).
منظفات ومواد تطهير منزلية.

و تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس.

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 الضربة الثانية | للمرة الثانية خلال أسبوع.. ضبط ٦٠٠ لتر بنزين داخل "نصبة قش وطوب" بجنوب بورسعيد

في واقعة رقابية حاسمة أظهرت يقظة الأجهزة التموينية، تكشّف لأجهزة الرقابة وجود محاولة جديدة لتجميع وتداول المواد البترولية بدون ترخيص داخل بنية بدائية “نصبة من القش والطوب” بنطاق حي الجنوب، وذلك بعد أيام قريبة من ضبط واقعة مماثلة داخل أحد المنازل بالمنطقة.

أسفرت الحملة المشتركة عن التحفظ على ٦٠٠ لتر بنزين كانت معدة للبيع والتداول خارج القنوات الرسمية.
ضبط ومصادرة التانكات والأدوات المستخدمة في التخزين والتعبئة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإغلاق النقطة فورًا لمنع أي مخاطر قد تهدد السلامة العامة.

و تؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أن سلامة المواطن خط أحمر، وأن عين الرقابة تمتد إلى كافة النقاط والمناطق مهما بلغت درجة التخفي أو البعد الجغرافي.

واهابت مديرية تموين بورسعيد بالمواطنين الحرص على مراجعة تواريخ الإنتاج والصلاحية قبل الشراء، والمبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو نقاط غير مرخصة لتداول المواد البترولية عبر القنوات الرسمية.
 

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

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