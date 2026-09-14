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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في ثاني أيام الدراسة.. مدير تعليم بورسعيد يتابع انتظام الطلاب ويشدد على جدية التقييمات

في ثاني أيام الدراسة.. بدوي يتابع انتظام طلاب بورسعيد ويؤكد على جدية التقييمات
في ثاني أيام الدراسة.. بدوي يتابع انتظام طلاب بورسعيد ويؤكد على جدية التقييمات
محمد الغزاوى

أجرى محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولة تفقدية بمدرسة علي مبارك الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، في ثاني أيام انطلاق العام الدراسي الجديد، لمتابعة انتظام الدراسة والطلاب والوقوف على سير العملية التعليمية داخل المدرسة، مؤكدًا أهمية انتظام الحضور والمواظبة والاستفادة الفعلية من اليوم الدراسي.

في ثاني أيام الدراسة.. بدوي يتابع انتظام طلاب بورسعيد ويؤكد على جدية التقييمات

وخلال الجولة، تابع مدير المديرية موقف انتظام الطلاب في الدراسة، مشددًا على ضرورة أن تكون التقييمات التي تتم داخل المدرسة جادة ومرتبطة بالمستوى الحقيقي للطالب، بما يسهم في تعزيز التزام الطلاب بالحضور ويدعم تحقيق الاستفادة المنشودة من العملية التعليمية، كما أكد أهمية المتابعة المستمرة لمستويات الطلاب وعدم الاكتفاء برصد انتظام الحضور، مع ضرورة أن يحرص المعلمون على الوقوف بصورة دقيقة على المستوى الفعلي لكل طالب وتقديم الدعم المناسب وفقًا لاحتياجاته التعليمية.

وتضم المدرسة 21 فصلًا بإجمالي 931 طالبًا وطالبة، إلى جانب 4 قاعات لمرحلة رياض الأطفال تضم 181 طالبًا وطالبة .

ورافق مدير المديرية خلال الجولة الأستاذ محمد طه بدوي مدير عام إدارة شرق التعليمية، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ كريم صالح وكيل إدارة شرق التعليمية، والأستاذة إيمان الزغبي مدير المدرسة.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم التقيمات

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