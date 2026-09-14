أول أكتوبر.. وزير البترول الأسبق يفجر مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار

تترقب الأسواق المصرية موقف أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، في ظل استمرار التغيرات العالمية التي تشهدها أسواق الطاقة وتأثيرها المباشر على تكلفة المواد البترولية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن المؤشرات الخاصة بأسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة لا تزال غير واضحة، في ظل استمرار الحروب والتوترات التي يشهدها العالم وعدم الوصول إلى حالة من الاستقرار الدائم.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية، إن توقع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة يرتبط بدرجة كبيرة بما يحدث في الأسواق العالمية، موضحًا أن أي تطورات أو أحداث خارجية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على قطاع الطاقة وأسعار المواد البترولية.

أسعار البنزين والسولار حتى 30 سبتمبر

وأوضح وزير البترول الأسبق أن التعاقدات الخاصة بالمواد البترولية مستمرة حتى يوم 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أن أسعار البنزين والسولار لن تتغير حتى هذا الموعد.

وأشار إلى أن لجنة التسعير من المقرر أن يكون موعد انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، حيث يتم بعد الاجتماع، حال انعقاده، تحديد الموقف الخاص بأسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.

ولفت أسامة كمال إلى أن انعقاد اللجنة يرتبط بوجود حاجة إلى تحريك الأسعار، موضحًا أن اللجنة لا تجتمع إذا لم يكن هناك تحرك في أسعار الخام يستدعي اتخاذ قرار بشأن أسعار المواد البترولية.

وزير البترول الأسبق يكشف مصير الأسعار

وكشف أسامة كمال عن توقعاته بشأن أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يتوقع عدم حدوث تحريك في الأسعار، وإذا كانت هناك تحركات، فإنها ستكون في حدود بسيطة.

وأوضح أن تحديد أسعار المواد البترولية لا يتم بشكل مباشر من جانب وزارة البترول، وإنما تخضع العملية لآلية محددة تبدأ من خلال لجنة التسعير، التي ترفع توصيتها بشأن الأسعار، ثم يصدر القرار النهائي من جانب الحكومة.

وأكد أن وزارة البترول ليست الجهة التي تحدد بصورة مباشرة أسعار المواد البترولية في الشارع، وإنما يأتي تحديد الأسعار وفقًا للتوصيات والقرارات التي تصدر في إطار آلية التسعير المعمول بها.

الحروب العالمية وتأثيرها على أسعار الوقود

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن صعوبة التنبؤ بأسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة ترجع بشكل أساسي إلى استمرار الأوضاع الجيوسياسية والحروب في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضح أن معرفة اتجاه الأسعار بصورة دقيقة تتطلب أولًا معرفة موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الحالية، لأن الأحداث العالمية تنعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة، وبالتالي تؤثر على تكلفة المواد البترولية.

وأكد أن أي تغيرات كبيرة تشهدها الأسواق العالمية يمكن أن تنعكس على قطاع الطاقة، وهو ما يجعل توقع اتجاه أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة أمرًا مرتبطًا بصورة كبيرة بتطورات الأحداث خارج مصر.

احتياطي النقد الأجنبي يدعم استقرار السوق

وفي سياق متصل، أشار أسامة كمال إلى أن البنك المركزي يمتلك احتياطيًا من النقد الأجنبي وصفه بأنه غير مسبوق، موضحًا أنه وصل إلى نحو 53 مليار دولار.

وأوضح أن هذا الاحتياطي يمنح قدرًا من الطمأنينة بشأن قدرة الدولة على التعامل مع التداعيات المحتملة لأي تحركات في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن وجود احتياطي قوي من النقد الأجنبي يوفر قدرة أكبر على امتصاص تأثيرات التطورات الخارجية.