نقابة القراء تهنئ إسماعيل دويدار بتجديد رئاسته لإذاعة القرآن الكريم

أعربت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر عن خالص تهانيها للإعلامي إسماعيل دويدار، بمناسبة قرار أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمد فترة توليه رئاسة إذاعة القرآن الكريم لمدة عام جديد.

وقال محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، يتقدم بالتهنئة للإعلامي إسماعيل دويدار، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

امتدادًا لمسيرة العطاء والنجاح

وأكد الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، سعادته وأعضاء مجلس النقابة ونقباء المحافظات وأهل القرآن بقرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن التجديد للإعلامي إسماعيل دويدار يمثل امتدادًا لمسيرة العطاء والنجاح التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم، ودورها في إسعاد الملايين من مستمعي شبكة القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.

ووجه نقيب القراء الشكر والتقدير إلى أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على قرار مد فترة رئاسة إسماعيل دويدار لإذاعة القرآن الكريم، معتبرًا القرار خطوة موفقة تدعم استمرار مسيرة الإذاعة في خدمة القرآن الكريم وأهله.

واختتم الشيخ محمد حشاد تهنئته بالدعاء للإعلامي إسماعيل دويدار بدوام التوفيق والنجاح والارتقاء في أداء عمله، بما يخدم كتاب الله وأهله، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه في مهمته خلال الفترة المقبلة.