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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار جديد بشأن جثمان الزوج ضحية زوجته بالإسكندرية.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

قرار جديد بشأن جثمان الزوج ضحية زوجته بالإسكندرية.. والتحقيقات تكشف التفاصيل
قرار جديد بشأن جثمان الزوج ضحية زوجته بالإسكندرية.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

قررت جهات التحقيق المختصة نقل جثمان الزوج أحمد الرشيدي، الذي توفي إثر واقعة بمنطقة الهانوفيل التابعة لحي العجمي في الإسكندرية، إلى مصلحة الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب وكيفية الوفاة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الدخيلة بلاغًا بوفاة الزوج داخل نطاق منطقة الياسمين بشارع الجمعية، أمام أحد المحال التجارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص موقع الحادث.

وبدأت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات وسماع أقوال عدد من شهود العيان، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية نشبت بين الزوج وزوجته، قبل أن تتطور إلى مشادة انتهت بوفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة، ويجري التحقيق معها للوقوف على مدى تورطها في الواقعة، بالتزامن مع استكمال التحريات الأمنية وسماع أقوال الشهود.

ومن المقرر أن تساعد نتائج تقرير الطب الشرعي في تحديد سبب الوفاة وملابساتها بشكل دقيق، تمهيدًا لاتخاذ جهات التحقيق القرار القانوني المناسب بشأن الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة الإجراءات القانونية، فيما تستمر التحريات لكشف جميع تفاصيل الواقعة.

ضحية زوجته بالإسكندرية الإسكندرية أحمد الرشيدي الهانوفيل

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