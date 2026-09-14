خلصت على جوزها بسبب خلافات أسرية.. تفاصيل جديدة في مصرع زوج بالعجمي

شهدت منطقة الهانوفيل بحي العجمي في الإسكندرية واقعة مأساوية، بعدما لقي زوج يُدعى أحمد الرشيدي مصرعه، إثر مشادة نشبت بينه وبين زوجته، قبل أن تتطور الخلافات الأسرية إلى واقعة انتهت بوفاته، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة للاشتباه في تورطها بالحادث.

تلقي قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بمقتل الزوج داخل نطاق منطقة الياسمين، بشارع الجمعية، أمام أحد المحال التجارية.

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انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني وفحص ملابسات الواقعة، فيما بدأت فرق البحث في إجراء التحريات اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيل ما حدث.

وكشفت المعلومات الأولية أن الواقعة بدأت بخلافات أسرية بين الزوجين، تطورت إلى مشادة ومشاجرة بين الطرفين، انتهت بوفاة الزوج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة، وجارٍ التحقيق معها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية عنها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، واستكمال التحريات لكشف الدافع وراء الواقعة والتفاصيل الكاملة للحادث.