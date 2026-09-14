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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن: إخلاء احترازي لميناء العقبة بعد تسرب غاز الأمونيا

ميناء العقبة
ميناء العقبة
خاطر عبادة

أفاد التلفزيون الأردني، الاثنين، بإخلاء ميناء العقبة بشكل احترازي إثر رصد تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي التابع للمدينة.

وأعلنت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إخلاء جميع كوادرها من مرافق الميناء في مدة قياسية كإجراء وقائي، عقب ورود بلاغ عن التسرب.

تفعيل خطة الطوارئ

وقال المدير العام للشركة الدكتور محمود خليفات في تصريحات تلفزيونية إن الشركة فعّلت فوراً خطة الطوارئ المعتمدة، ونفذت إجراءات الإخلاء الاحترازي لجميع العاملين حفاظاً على سلامتهم، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف خليفات أن الإخلاء تم وفق البروتوكولات المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن فرق السلامة والطوارئ باشرت عملها ميدانياً لمتابعة تطورات الحادثة.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا، موضحاً أن قياسات جودة الهواء والمؤشرات البيئية في المنطقة الجنوبية عادت إلى المستويات الطبيعية.

وأوضح المصدر أن التسرب وقع داخل المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وأن فرق الاختصاص تعاملت معه وفق إجراءات السلامة المعتمدة واتخذت التدابير اللازمة للسيطرة على مصدر التسرب.

وأشار إلى أن فرق الرصد تواصل متابعة الوضع للتأكد من استقرار الأوضاع البيئية في محيط الميناء والمنطقة الصناعية.

الأردن ميناء العقبة غاز الأمونيا حادث تسرب

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