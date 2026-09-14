ضبط سيدة تعدت بالضرب على طفل من ذوى الهمم في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص "من ذوى الهمم" بالمنيا.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ("من ذوى الهمم" – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) وبإستدعائه حضر رفقة والدته وبسؤالها تضررت من قيام إحدى السيدات بالتعدى على نجلها وإحداث إصابته بكدمات متفرقة.



أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا) وبإستدعائها وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز اصطدمت بها يد الشاب بدون قصد فقامت بالتعدى عليه وإحداث إصابته بإستخدام إناء معدني، وبإستدعاء زوجها (مزارع – مقيم بذات الدائرة) أقر بمعاناة زوجته من اضطرابات نفسية منذ حوالى 6 سنوات وتتلقى العلاج اللازم بإحدى المستشفيات وقدم ما يثبت ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

