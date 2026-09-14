الدفاع الإماراتية تنعى شهيدين سقطا خلال مهمة تدريبية

نعت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين 14 سبتمبر 2026، الشهيدين الرائد عبدالله شامس المنهالي، والمرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء تأدية مهمة تدريبية داخل الدولة.



وأعلنت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" نعيها "الشهيدين اللذين قضيا أثناء أداء واجبهما التدريبي اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026".



وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهيدين، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.



بن زايد يستقبل العاهل الأردني



على صعيد آخر، بحث رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل الارتقاء بها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الجانبين أكدا حرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الإماراتي - الأردني في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربطهما.



كما استعرض الزعيمان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وشددا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي حيال مختلف القضايا، بما يسهم في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

