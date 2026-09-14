أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

علّق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله منع أحد الطلاب من استكمال اليوم الدراسي بسبب مظهره، موضحًا أن المدارس تخضع لضوابط محددة تتعلق بالزي المدرسي والمظهر العام للطلاب.



الزي المدرسي ونظافة الأظافر

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك ضوابط معمولًا بها داخل العملية التعليمية منذ سنوات، وتشمل الزي المدرسي ونظافة الأظافر وهندمة الشعر، مؤكدًا أن المدارس مطالبة بتطبيق هذه القواعد.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن دور المدرسة لا يقتصر على تقديم المناهج الدراسية فقط، وإنما يمتد إلى الجوانب التربوية والسلوكية، مشددًا على أن تطبيق الضوابط يتم بحسم، بهدف بناء شخصية الطالب وتعليمه الالتزام بالقواعد إلى جانب التحصيل الدراسي.



التعليم: نستهدف تطوير منظومة التعليم الحكومي



وأشار زلطة إلى أن وزارة التربية والتعليم اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التعليم داخل المدارس الحكومية، والعمل على توفير منظومة تعليمية ذات جودة أعلى.



وأوضح أن الوزارة ركزت على تطبيق أعمال السنة وتطوير المناهج بالتعاون مع الجانب الياباني، إلى جانب الاهتمام بانتظام الطلاب في الحضور للمدارس، خاصة بعد أن كان بعض الطلاب يقتصر حضورهم على الأسبوع الأول من العام الدراسي ثم ينقطعون عن الدراسة.



«التعليم» تكشف تفاصيل تطوير نظام الثانوية والتعليم الفني



وتطرق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق نظام البكالوريا بدلًا من النظام التقليدي للثانوية العامة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على معالجة التحديات المختلفة داخل المنظومة التعليمية.



وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في هذا الملف من خلال التعاون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب العمل على تدشين 100 مدرسة تمنح الطلاب شهادات دولية.



وأكد زلطة أن الهدف هو إعداد طالب يجمع بين التعليم والتدريب وفقًا للمعايير الدولية، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية أمام الطلاب عقب تخرجهم.