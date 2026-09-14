قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية صلاة قيام الليل؟.. عدد الركعات ووقت الصلاة وأفضل دعاء فيها
الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر
النمسا تمنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من دخول فيينا
3 سيناريوهات مرتقبة لاجتماع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين
أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي
ماذا نقول بين الأذان والإقامة؟.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج
5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة
تعديلات سعودية تؤجل اجتماع خليجي في صلالة إلى أجل غير مسمى
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير التموين: مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر وتستهدف 30 سلعة بنهاية سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

شادي زلطة
شادي زلطة
محمد البدوي

علّق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله منع أحد الطلاب من استكمال اليوم الدراسي بسبب مظهره، موضحًا أن المدارس تخضع لضوابط محددة تتعلق بالزي المدرسي والمظهر العام للطلاب.
 

الزي المدرسي ونظافة الأظافر

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك ضوابط معمولًا بها داخل العملية التعليمية منذ سنوات، وتشمل الزي المدرسي ونظافة الأظافر وهندمة الشعر، مؤكدًا أن المدارس مطالبة بتطبيق هذه القواعد.


وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن دور المدرسة لا يقتصر على تقديم المناهج الدراسية فقط، وإنما يمتد إلى الجوانب التربوية والسلوكية، مشددًا على أن تطبيق الضوابط يتم بحسم، بهدف بناء شخصية الطالب وتعليمه الالتزام بالقواعد إلى جانب التحصيل الدراسي.
 

التعليم: نستهدف تطوير منظومة التعليم الحكومي
 

وأشار زلطة إلى أن وزارة التربية والتعليم اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التعليم داخل المدارس الحكومية، والعمل على توفير منظومة تعليمية ذات جودة أعلى.


وأوضح أن الوزارة ركزت على تطبيق أعمال السنة وتطوير المناهج بالتعاون مع الجانب الياباني، إلى جانب الاهتمام بانتظام الطلاب في الحضور للمدارس، خاصة بعد أن كان بعض الطلاب يقتصر حضورهم على الأسبوع الأول من العام الدراسي ثم ينقطعون عن الدراسة.


«التعليم» تكشف تفاصيل تطوير نظام الثانوية والتعليم الفني
 

وتطرق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق نظام البكالوريا بدلًا من النظام التقليدي للثانوية العامة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على معالجة التحديات المختلفة داخل المنظومة التعليمية.


وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في هذا الملف من خلال التعاون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب العمل على تدشين 100 مدرسة تمنح الطلاب شهادات دولية.


وأكد زلطة أن الهدف هو إعداد طالب يجمع بين التعليم والتدريب وفقًا للمعايير الدولية، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية أمام الطلاب عقب تخرجهم.

التعليم التربية والتعليم اليوم الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

بيزيرا

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

الزمالك

تطورات إصابة إيشو مع الزمالك

احمد شوبير

أحمد شوبير عن رحيل خوان بيزيرا: الزمالك مش هيتلدغ من جحر زيزو مرتين

آدم كايد

تفاصيل إصابة آدم كايد في الزمالك وموقفه من مواجهة غزل المحلة

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد