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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
رشا عوني

مع بداية العام الدراسي الجديد، تبحث الأمهات عن أكلات سريعة التحضير و وصفات للمدرسة وأفكار لانش بوكس، ويعشق الأطفال سندوتشات اللانشون ، لذا يمكنك تعلم طريقة عمل اللانشون في البيت بطريقة سهلة وصحية ومضمونة، وكذلك طريقة عمل اللانوشن بنصف كيلو بانيه وهو ما نقدمه لك تفصيلياً في السطور التالية

طريقة عمل اللانشوف باللحمة المفرومة


مكونات اللانشون البيتي 

نصف كيلو لحم مفروم أحمر.

مكعب مرق.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

2 ملعقة سكر بني.

ملعقة بابريكا.

3 قطع جبنة مثلثات.

قطع زيتون أسود أو أخضر حسب الرغبة.

طريقة عمل اللانشون البيتي بسهولة.. أحلى وأوفر من الجاهز – الأسبوع

طريقة عمل اللانشون باللحمة المفرومة في البيت

-في البداية قومي باحضار المفرمة الكهربائية، وضعي بداخلها اللحمة الحمراء، وافرميها جيدًا.
-بعد ذلك أضيفي البصل البودر والثوم البودر والسكر البني ورشة ملح ورشة فلفل أسود وبابريكا، واخلطي جميع التوابل مع اللحمة جيدًا حتى تمام التجانس.
-أضيفي الجبنة المثلثات مع خليط اللحمة والتوابل، واخلطي جميع المكونات معًا في المفرمة الكهربائية، حتى تحصلين على قوام ناعم.
-بعد ذلك أضيفي قطع الزيتون مع خليط اللحمة والتوابل، وقلبي حتى تمام التجانس.
-احضري رول بلاستيك وصبي خليط اللانشون اللحم البيتي، وشكلي اللانشون على شكل اسطوانة، وقومي بلفها بالفويل فوق الرول البلاستيك، وأغلقيها جيدًا من الجانبين، لتحصلي على شكل اسطوانة.
-احضري وعاء كبيرًا به ماء مغلي وشرائح بصل وكرفس وكرات، وضعي به اللانشون اللحم البيتي الملفوف على هيئة اسطوانة، واتركيه بداخلها لمدة ساعة، مع الحرص على التقليب جيدًا كل فترة حتى تنضج من جميع الجوانب.
-بعد مرور الساعة، أخرجي اسطوانة اللانشون اللحم من الماء، واتركيها حتى تبرد، ثم أدخليها الثلاجة.
-بعد إخراجها من الثلاجة، قومي بتقطيع اللانشون على هيئة شرائح مثل المحلات، وقدميها للأطفال للتناول، وبالهنا والشفا.
-يمكن الاحتفاظ باللانشون داخل الثلاجة لمدة 3 أيام، وداخل الفريزر لمدة أسبوع تقريبًا.

طريقة عمل لانشون الفراخ بدون بيض.. وصفات مناسبة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت 

½ كيلو (500 جم) صدور دجاج مقطعة شرائح.

 ½ كوب (100 جم) بقسماط ناعم.

 3 - 4 قطع جبن مثلثات. 

3 فصوص ثوم مفرومة. 

½ كوب (100 جم) زيتون أخضر منزوع النوى. 

½ كوب (125 مل) زيت زيتون. 

2 بيضة في درجة حرارة الغرفة. 

ملعقة كبيرة (12.5 جم) ملح.

 ملعقة صغيرة (5 جم) كمون مطحون.

 ملعقة صغيرة (5 جم) بابريكا.

 ملعقة صغيرة (5 جم) فلفل أسود مطحون. 

ورقة غار مطحونة ناعمًا.

أحلى من الجاهز».. طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات بمكونات بسيطة | المصري اليوم

طريقة تحضير لانشون الدجاج في المنزل

 ضعي الدجاج في محضر الطعام، واهرسيه ناعمًا.

 أضيفي إليه باقي المقادير، عدا الزيتون الأخضر، واخلطي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

 افردي ورقة بلاستيك، ثم ضعي الدجاج فوقه، ثم وزعي الزيتون داخل الدجاج بشكل عشوائي. 

لفي الدجاج كالرول، ثم لفي حوله ورقة بلاستيك كالبونبون.

 لفي اللانشون بورق قصدير مرتين أو ثلاث مرات، حتى لا يدخل الماء إلى الدجاج. 

ضعي كمية من الماء في قدر كبير، واتركيه حتى يغلي، ثم ضعي اللانشون، وغطي القدر، واتركيه على نار هادئة مدة ساعتين. 

ارفعي اللانشون من الماء المغلي، واتركيه يبرد تمامًا قبل فتحه وتقطيعه إلى شرائح.

طريقة عمل اللانشون البيتي 

مكونات اللانشون البيتي


4 بيضات
علبة جبنة مثلثات
2 مكعب مرقة لحمة
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة بصل بودرة
كوب دقيق
نصف كوب زيت
لون طعام صحى حسب الرغبة
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
زيتون مقطع حلقات حسب الرغبة
فلفل أسود حب حسب الرغبة
 

طريقة عمل اللانشون فى المنزل


توضع جميع المكونات فى الخلاط، وتخلط تدريجيًا حتى الحصول على خليط متجانس.
يصب الخليط فى قالب مناسب للحرارة ومخصص للطهى بالبخار، مع عدم ملء الكوب حتى نهايته، ويمكن إضافة الزيتون وحبات الفلفل الأسود حسب الرغبة.

يوضع الخليط فى القالب المناسب ثم يسوى على البخار وبعد الانتهاء من التسوية يرفع ويترك حتى يبرد.

بعد أن يبرد اللانشون تمامًا، يقطع إلى شرائح ويصبح جاهزًا للاستخدام فى تحضير سندويتشات المدرسة.

<span color:rgb(0,0,0); ½ كيلو صدور دجاج (مخلية أو بانيه)
  •  ½ كوب ماء بارد جدًا (يفضل مع قطع ثلج)
  •  ½ كوب نشا
  •  5 ملاعق كبيرة زيت (معلقة الطعام) أو 3 ملاعق معيارية
  •  نقطتين لون طعام وردي (اختياري)

    •  التوابل:

    •  1 ملعقة صغيرة ملح (مليانة)
    •  1 ملعقة صغيرة بصل بودر
    •  1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
    •  ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود أو أبيض
    •  ¼ ملعقة صغيرة حبهان
    •  ½ ملعقة كبيرة بابريكا
    •  ½ ملعقة كبيرة بهارات دجاج (أو مكعب مرقة دجاج أو 1 ملعقة صغيرة مرقة فورية)
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    خطوات عمل اللانشون بالبانيه

     

    •  اغسلي صدور الدجاج جيدا
    •  أدخليها الثلاجة حتى تصبح باردة جدا (خطوة مهمة جدا)
    •  قطعي الدجاج إلى قطع صغيرة لتسهيل الفرم
    •  افرمي الدجاج في الكبة حتى يصبح ناعمًا جدًا
    •  في وعاء، اخلطي: الماء البارد جدًا (مع قطع ثلج)- النشا- جميع التوابل (الملح، البصل البودر، الثوم البودر، الفلفل، الحبهان، البابريكا، بهارات الدجاج)
    •  قلبي المكونات جيدًا ثم أضيفي الزيت تدريجيًا مع التقليب المستمر
    • أضيفي الخليط على الدجاج المفروم في الكبة
    •  أضيفي لون الطعام الوردي (إذا رغبت)
    •  شغلي الكبة واخلطي جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس
    • ادهني الكيس الحراري (أو الستريتش راب) بالزيت جيدًا
    •  ادهني يديك بالزيت
    • شكلي خليط اللانشون على شكل رول أسطواني
    • لفي الرول بالكيس الحراري بإحكام شديد
    • اربطي الأطراف بإحكام (عقدة من كل جانب)
    • لفي الرول مرة أخرى بورق الفويل بنفس الطريقة
    •  جهزي حلة بها ماء مغلي
    •  ضعي المصفاة على الحلة
    •  ضعي رول اللانشون على المصفاة
    • غطي الحلة بالغطاء (أو صينية على مقاس الحلة لكتم البخار)
    •  اطهي على نار هادئة جدًا لمدة ساعة كاملة
    • اقلبي الرول كل ربع ساعة أو ثلث ساعة على الجانب الآخر
    •  اختبري نضج اللانشون بخلة أسنان (يجب أن تخرج نظيفة)
    • اتركي اللانشون يبرد خارج الثلاجة لمدة ساعة، أو في الثلاجة لمدة نصف ساعة
    •  أزيلي الورق وقطعي اللانشون إلى شرائح . 
    طريقة عمل اللانشون طريقة عمل اللانشون البيتي طريقة عمل اللانشون باللحمة المفرومة طريقة عمل اللانشون بالفراخ طريقة عمل اللانشون بالبانيه اكلات سريعة التحضير افكار لانش بوكس اكلات صحية للاطفال

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