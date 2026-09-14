كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن مفاجأة بشأن إمكانية عودة الفلسطيني وسام أبو علي إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن القلعة الحمراء إلى كولومبوس كرو الأمريكي.



وقال محمد طارق أضا، خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي، حال فسخ عقده مع ناديه، سواء في يناير أو خلال الفترة الحالية، بشرط أن يعود إلى الفريق بشكل مجاني».



وأضاف: «الأهلي يرى أن وسام أبو علي أفضل مهاجم في الفترة الأخيرة، لكنه أبلغه بضرورة إنهاء تعاقده مع ناديه والعودة إلى الأهلي دون مقابل، على أن يتم بعد ذلك تحديد قيمة راتبه».



وأوضح أضا أن عودة اللاعب إلى الأهلي قد تتحقق، خاصة أن وسام أبو علي يرغب في العودة إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.



وكان وسام أبو علي قد رحل عن الأهلي، لينضم إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، إلا أن تجربته مع فريقه الجديد لم تسر بالشكل المتوقع، بعدما تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية.