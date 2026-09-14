قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي
انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
إعادة توجيه 101 سفينة تجارية ضمن الحصار الأمريكي على إيران
الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي
الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا إلى أهلي دبي مقابل 5 ملايين دولار.. واللاعب يستعد لمغادرة القاهرة
دوي انفجارات يهز مدينة سيريك جنوب إيران.. والمصدر غير معلوم
اليمن.. القوات الحكومية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم جنوبا
لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير
زد يكشف حقيقة رحيل محمد شوقي.. تفاصيل
الأزهر الشريف يعلن الشروط الرسمية لمسابقة حفظ القرآن الكريم 2027/2026
الصيف يودع المصريين.. ملامح الطقس خلال الأيام الأخيرة من فصل الحر
اخبار التوك شو| الفنانة لوسي تتحدث عن اعتزال الفن.. و25 مليون طالب بدأوا العام الدراسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن مفاجأة بشأن إمكانية عودة الفلسطيني وسام أبو علي إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن القلعة الحمراء إلى كولومبوس كرو الأمريكي.


وقال محمد طارق أضا، خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي، حال فسخ عقده مع ناديه، سواء في يناير أو خلال الفترة الحالية، بشرط أن يعود إلى الفريق بشكل مجاني».


وأضاف: «الأهلي يرى أن وسام أبو علي أفضل مهاجم في الفترة الأخيرة، لكنه أبلغه بضرورة إنهاء تعاقده مع ناديه والعودة إلى الأهلي دون مقابل، على أن يتم بعد ذلك تحديد قيمة راتبه».


وأوضح أضا أن عودة اللاعب إلى الأهلي قد تتحقق، خاصة أن وسام أبو علي يرغب في العودة إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.


وكان وسام أبو علي قد رحل عن الأهلي، لينضم إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، إلا أن تجربته مع فريقه الجديد لم تسر بالشكل المتوقع، بعدما تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية.

الأهلي وسام ابوعلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

حمزة عبدالكريم

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر رداً على طرد طالب من المدرسة لارتدائه «شبشب»: يحرم طرده أو إهانته أو الانتقاص منه أمام زملائه ويأثم مرتكب هذا الفعل

المركز العالمي للفتوي

الأزهر للفتوى يوضح حكم بعد طرد طالب من المدرسة بسبب ارتدائه نعلا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها.. هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئا لأولاده

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد