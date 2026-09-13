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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب ورم في الأنكل.. ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
يارا أمين

كشف الإعلامي محمد الليثي عن غياب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق المقبلة أمام أبو قير للأسمدة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال محمد الليثي، خلال برنامجه «الحريفة»، إن ياسر إبراهيم يعاني من ورم في الأنكل، وهو ما سيبعده عن مواجهة أبو قير للأسمدة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإصابة كانت ظاهرة على اللاعب خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام المقاولون العرب.

وأوضح الليثي أن ياسر إبراهيم لم يظهر بالمستوى المعتاد خلال مواجهة المقاولون العرب، قبل أن يتضح معاناته من الإصابة التي أثرت على جاهزيته للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، خاصة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، عقب خوضه 4 مباريات منذ انطلاق الموسم.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في تجهيز باقي عناصر الخط الخلفي لتعويض غياب ياسر إبراهيم خلال المواجهة المقبلة، في ظل أهمية المباراة للفريق من أجل مواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني خلال التدريبات المقبلة البديل الأنسب لتعويض غياب ياسر إبراهيم، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي للتخلص من الإصابة والعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

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