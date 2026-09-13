أحمد موسى: المساس بسيادة السودان تهديد للأمن القومي المصري.. «الخطوط الحمراء لها إجراءات»

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن أمن السودان واستقراره يرتبطان بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القاهرة ترفض أي محاولات تستهدف المساس بسيادة الدولة السودانية أو تهديد أمنها.

التخلي عن الثوابت

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تتعامل مع الملفات الإقليمية بحكمة وصبر، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن الثوابت أو السماح بالمساس بمصالحها وأمنها القومي.

وأكد أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود خطوط حمراء في المنطقة لا يأتي من فراغ، موضحًا أن إعلان أي خط أحمر يعني وجود إجراءات يمكن اتخاذها لحماية الأمن القومي والمصالح المصرية.

خط سرت ـ الجفرة

واستشهد موسى بما سبق أن حدث في الملف الليبي، مشيرًا إلى إعلان الرئيس السيسي أن خط سرت ـ الجفرة يمثل خطًا أحمر، وما تبع ذلك من تطورات، دون الدخول في تفاصيل.

وأضاف أن الموقف المصري يقوم على رفض أي محاولات لتقسيم الدول أو الاعتداء على أمن السودان، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لمصر.

التعامل الهادئ والدبلوماسي

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الرسائل المصرية في الملفات الإقليمية واضحة، وأن التعامل الهادئ والدبلوماسي لا يتعارض مع امتلاك الدولة المصرية القدرة على حماية أمنها القومي ومصالحها.