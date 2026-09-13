قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«متحدث الوزراء»: مشروعات النقل الجماعي نقلة مهمة في ربط المحافظات والمدن الجديدة
بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026
أحمد موسى يهاجم خطاب الإخوان بالخارج ويتساءل: «مين بيدفع المرتبات وتذاكر السفر؟»
لجنة فنية.. الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 مرضى بالعناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي
قبل أول يوم دراسي.. وفاة الطفل جيسون تشعل تعاطف رواد مواقع التواصل
ترامب: الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط على غرار اتفاق فنزويلا
بشير عبد الفتاح: أحداث 11 سبتمبر جعلت مكافحة الإرهاب أولوية أمريكية
وقف الحرب بين أمريكا وإيران أولوية| أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في بريكس كانت محددة وواضحة
أحمد موسى: المساس بسيادة السودان تهديد للأمن القومي المصري.. «الخطوط الحمراء لها إجراءات»
دوري أبطال إفريقيا .. بيراميدز يتفوق على جورماهيا بثلاثية فى الشوط الأول
أحمد موسى: الرئيس السيسي حسم موقف مصر من المياه.. «المساس بحصتنا تهديد وجودي»
قطارات القاهرة والإسكندرية .. المواعيد وطرق الحجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المساس بسيادة السودان تهديد للأمن القومي المصري.. «الخطوط الحمراء لها إجراءات»

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن أمن السودان واستقراره يرتبطان بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القاهرة ترفض أي محاولات تستهدف المساس بسيادة الدولة السودانية أو تهديد أمنها.

التخلي عن الثوابت

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تتعامل مع الملفات الإقليمية بحكمة وصبر، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن الثوابت أو السماح بالمساس بمصالحها وأمنها القومي.

وأكد أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود خطوط حمراء في المنطقة لا يأتي من فراغ، موضحًا أن إعلان أي خط أحمر يعني وجود إجراءات يمكن اتخاذها لحماية الأمن القومي والمصالح المصرية.

خط سرت ـ الجفرة 

واستشهد موسى بما سبق أن حدث في الملف الليبي، مشيرًا إلى إعلان الرئيس السيسي أن خط سرت ـ الجفرة يمثل خطًا أحمر، وما تبع ذلك من تطورات، دون الدخول في تفاصيل.

وأضاف أن الموقف المصري يقوم على رفض أي محاولات لتقسيم الدول أو الاعتداء على أمن السودان، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لمصر.

التعامل الهادئ والدبلوماسي

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الرسائل المصرية في الملفات الإقليمية واضحة، وأن التعامل الهادئ والدبلوماسي لا يتعارض مع امتلاك الدولة المصرية القدرة على حماية أمنها القومي ومصالحها.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى أمن السودان السودان خط سرت ـ الجفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

السيدة

خلافات ميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل شكوى سيدة من تعدي أقاربها عليها في كفر الشيخ

الحساب

الداخلية تكشف تفاصيل الحساب المنتشر لسيدة ترتدى ملابس الشرطة

المتهم

زعم تلفيق قضية له.. الداخلية تكشف مفاجأة بشأن مشاجرة بالواسطى

بالصور

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أبواق التحريض.. تنكشف في خطابها.. لا تعرف إلا السباب والشتائم

المزيد