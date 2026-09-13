أحمد موسى: الرئيس السيسي شدد على حرية الملاحة ووقف الاعتداء على الدول العربية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حرية الملاحة في الممرات البحرية كانت من بين الرسائل المهمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تجمع بريكس، مشيرًا إلى أهمية ضمان استمرار حركة الملاحة في مختلف الممرات البحرية دون أي إعاقة.



أهمية حرية الملاحة في الممرات البحرية

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرسالة المصرية تضمنت التأكيد على أهمية حرية الملاحة في الممرات البحرية، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا، وعلى رأسها الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة.



وأوضح أن الأمر لا يقتصر على مضيق هرمز فقط، وإنما يشمل أيضًا باب المندب وجميع الممرات الملاحية الأخرى، مؤكدًا ضرورة عدم إعاقة حركة الملاحة في الممرات البحرية بشكل عام وفي أي مكان.



وأشار موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كذلك رسالة قوية بشأن ضرورة عدم الاعتداء على الدول العربية الشقيقة.

وقف إيران اعتداءاتها على الدول العربية

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد هذه النقطة خلال لقائه اليوم مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها على الدول العربية الشقيقة.



وأكد أحمد موسى أن هذه الرسالة كانت جزءًا من الرسائل المهمة للغاية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اجتماعات تجمع بريكس.