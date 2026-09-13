أحمد موسى: في ناس معجبهاش كلامي إن الأمن رقم واحد.. وهكررها كل ساعة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك بعض الأشخاص الذين لم يعجبهم حديثه السابق عن أن الأمن يأتي في المرتبة الأولى، مشيرًا إلى أن هؤلاء كانوا من دعاة الفوضى والخراب خلال أحداث عام 2011، على حد قوله.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن البعض لم يتقبل تأكيده على أهمية الأمن، موضحًا أن من كان جزءًا من الفوضى في ذلك الوقت لا يمكنه الاعتراض على هذا الطرح.

وتابع: «بفكرك أنت كنت جزء من الفوضى ولما أقول الأمن أعني الكلمة وأكدها وهكررها كل ساعة».

وأشار موسى إلى أن هناك شخصًا لم يكتب، أي شيء إيجابي عن مصر منذ عام 2005، معتبرًا أن موقفه تجاه الدولة طوال تلك السنوات يعكس موقفًا سلبيًا مستمرًا.

وأضاف: «الشخص النكرة مكتبش حاجة إيجابية عن مصر من 2005، يعني مشفتش حاجة كويسة في 20 سنة لأن قلبه أسود وجواه سواد وتحالف مع الإخوان الخونة الجواسيس وطبل لهم».

وفي سياق آخر، أشار أحمد موسى إلى حجم المشروعات التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أن العمل مستمر لإنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

ضرورة عدم التأخير في تنفيذ المشروعات

وأوضح أن الرئيس يشدد بصورة مستمرة على ضرورة عدم التأخير في تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يجري جولات ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة.