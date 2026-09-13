وزير الخارجية: مصر تقف إلى جانب السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسيادتها

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 13 سبتمبر، بالأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش قمة البريكس في الهند.

وناقش الوزيران عددًا من الملفات، على رأسها العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وسبل دفع أطر التعاون المؤسسي بين البلدين، بما يتماشى مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بينهما.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناولا الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي انتهاكات أو اعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع المملكة، ووقوفها بجانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.