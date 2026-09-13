وزير الخارجية يلتقي نظراته من الصين وروسيا وإيران وإندونيسيا وكازاخستان والهند على هامش قمة بريكس

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١٣ سبتمبر، وانج يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، و سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، و عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، و سوجيونو، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، و مختار تليوبيردي، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، و د. سوبرامانيام جايشانكار، وزير خارجية جمهورية الهند، وذلك على هامش القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

تبادل الوزراء الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة بذل الجهود لخفض التصعيد واحتواء مظاهر التوتر بالمنطقة ومواصلة التنسيق والتشاور لدعم الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة. كما تناول اللقاء أهمية استمرار التنسيق في إطار تجمع البريكس، وتعزيز دوره في دعم التعاون بين دول الجنوب، والدفع نحو نظام دولي أكثر توازناً وعدالة، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة ويخدم مصالح الدول النامية.

وأبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أهمية تكثيف التحركات والاتصالات الدبلوماسية، والحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وضمان حرية حركة التجارة وانتظام سلاسل الإمداد، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.