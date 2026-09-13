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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"حققوا أحلامكم معنا".. فلاديمير بوتين يوجه دعوة مفتوحة لشباب العالم للابتكار والشراكة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
محمد صبرى   -  
احمد شريف

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشباب وقادة المستقبل من مختلف دول العالم للانضمام إلى المشاريع الروسية والمساهمة في بناء عالم جديد أكثر عدلاً وانفتاحاً، مؤكداً أن التاريخ والحضارة الإنسانية يقفان اليوم عند أعتاب مرحلة فارقة تقودها التكنولوجيا والأفكار الشابة. 

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عبر منصة "مهرجان الشباب الدولي 2026" المنعقد في مدينة يكاترينبورغ التاريخية، حيث شدد بوتين على حق كافة الشعوب في التنمية المستقلة والوصول المتساوي للفرص والتقنيات الحديثة، محفزاً المشاركين بعبارته: "لقد حان وقتكم.. حققوا أحلامكم مع روسيا".

وقال الرئيس الروسي، في كلمته أمام المشاركين والضيوف في مهرجان الشباب الدولي المنعقد في مدينة يكاترينبورغ لعام 2026، إنه "يسرّه أن يرحب بالمشاركين والضيوف في المهرجان"، مشيراً إلى أن اختيار عاصمة جبال الأورال لاحتضان هذا الحدث العالمي يحمل دلالة رمزية عميقة.

وأوضح الرئيس الروسي أن يكاترينبورغ هي "المدينة التي تلتقي فيها أوروبا وآسيا، والتي يعيش فيها التاريخ حرفياً في كل حجر"، مؤكداً أن جبال الأورال كانت على مرّ القرون "مصدراً للأفكار التي غيرت بلادنا نحو الأفضل".

وأشار الرئيس في كلمته إلى أن جبال الأورال شهدت "أولى المصانع، وأول ثورة صناعية في روسيا، وصولاً إلى مئات الإنجازات العلمية الحديثة"، مضيفاً أن هذا المكان يمثل "أحد مراكز الإرث الصناعي والثقافي والفكري لروسيا".

وأكد أن اجتماع قادة شباب من مختلف البلدان في هذا الموقع بالتحديد يأتي "لمناقشة كيف تتغير حياتنا مع ظهور التكنولوجيا الحديثة، وما هو العالم الذي نرغب فيه مستقبلاً".

وتوقف الرئيس الروسي عند دلالة كلمة "مير" في اللغة الروسية، موضحاً أنها "تعني الصداقة والسلام والوئام؛ ولكنها في الوقت نفسه تعني العالم، الكوكب: البشرية، جميع البلدان والشعوب على وجه الأرض".

وقال إن هذا المعنى المزدوج "يفسر الكثير عن طبيعة الأمة الروسية متعددة الأعراق، وعن قراراتنا وأفعالنا"، مضيفاً: "إذا كنا أصدقاء، فإن صداقتنا قوية ودائمة. وإذا كنا جيراناً، فإننا نسعى إلى العدل والاحترام المتبادل".

رؤية لعالم عادل

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده "تريد أن يبقى كل إنسان إنساناً، وأن يُحدد مصيره بأمور أخرى غير الجنسية، أو الثروة، أو المكانة الاجتماعية، أو الخلفية".

وقال إن موسكو "تؤمن إيماناً راسخاً بأن لكل أمة الحق في اختيار مسارها باستقلالية، وأن لها الحق في الحصول على فرص متساوية في الأدوية، والغذاء، والماء، والطاقة، والتعليم، واستخدام أحدث التقنيات التي يجب أن تكون متاحة للبشرية جمعاء".

وأضاف: "هذا طموحنا، وقضيتنا، وحلمنا. إذا كنت تشاركنا هذه الطموحات، فلنغير العالم معاً".

دعوة مفتوحة للشباب

وفي ختام كلمته، وجه الرئيس الروسي دعوة مفتوحة للمشاركين، قائلاً: "سنرحب بكل من يقرر الانضمام إلى مشاريعنا في روسيا. ويسعدنا أيضاً أن نراكم تبنون عالمنا الجديد المشترك، المفتوح، والعادل، في بلدانكم".

وأعرب عن ثقته في الجيل الشاب، قائلاً: "لا يساورني أدنى شك في أنكم، أيها الجيل الشاب، ستنجحون. لقد حان وقتكم".

واختتم كلمته بعبارة تحمل طابعاً تحفيزياً: "حقق أحلامك مع روسيا"، متمنياً للحضور "دوام الصحة والتوفيق وكل الخير".

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