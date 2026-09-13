أحمد موسى: الرئيس السيسي حسم موقف مصر من المياه.. «المساس بحصتنا تهديد وجودي»

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف المياه يمثل أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على التأكيد على ثوابت الدولة المصرية بشأن حقوقها المائية خلال لقاءاته وتصريحاته.

موقف مصر واضح وثابت

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ملف المياه لا يحتمل رسائل ملتبسة أو مجرد حديث دبلوماسي، موضحًا أن موقف مصر واضح وثابت تجاه أي محاولة للمساس بحصتها من مياه النيل.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد مرارًا أن أي مساس بحصة مصر المائية يمثل تهديدًا وجوديًا، مشددًا على أن تصريحات الرئيس في هذا الملف تأتي بعد حساب دقيق، نظرًا لما تمثله قضية المياه من أهمية بالغة للأمن القومي المصري.

أعمال إنشاء سد النهضة

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي تولى مسؤولية البلاد في وقت كانت فيه أعمال إنشاء سد النهضة الإثيوبي قد قطعت شوطًا كبيرًا، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ بلغت نحو 45%، بحسب ما ذكره.

وأوضح أن الدولة المصرية تحركت بعد ذلك للتعامل مع تداعيات الملف ومحاولة حماية المصالح المصرية، مؤكدًا أن القاهرة تعاملت مع الأزمة، وفق تعبيره، بالحكمة والصبر والحرص على الحفاظ على حقوقها.

وانتقد موسى ما وصفه بعدم اعتراف الجانب الإثيوبي بالاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بالمياه، مؤكدًا أن مصر تتمسك بحقوقها ومصالحها في هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي.