قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«متحدث الوزراء»: مشروعات النقل الجماعي نقلة مهمة في ربط المحافظات والمدن الجديدة
بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026
أحمد موسى يهاجم خطاب الإخوان بالخارج ويتساءل: «مين بيدفع المرتبات وتذاكر السفر؟»
لجنة فنية.. الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 مرضى بالعناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي
قبل أول يوم دراسي.. وفاة الطفل جيسون تشعل تعاطف رواد مواقع التواصل
ترامب: الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط على غرار اتفاق فنزويلا
بشير عبد الفتاح: أحداث 11 سبتمبر جعلت مكافحة الإرهاب أولوية أمريكية
وقف الحرب بين أمريكا وإيران أولوية| أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في بريكس كانت محددة وواضحة
أحمد موسى: المساس بسيادة السودان تهديد للأمن القومي المصري.. «الخطوط الحمراء لها إجراءات»
دوري أبطال إفريقيا .. بيراميدز يتفوق على جورماهيا بثلاثية فى الشوط الأول
أحمد موسى: الرئيس السيسي حسم موقف مصر من المياه.. «المساس بحصتنا تهديد وجودي»
قطارات القاهرة والإسكندرية .. المواعيد وطرق الحجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي حسم موقف مصر من المياه.. «المساس بحصتنا تهديد وجودي»

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف المياه يمثل أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على التأكيد على ثوابت الدولة المصرية بشأن حقوقها المائية خلال لقاءاته وتصريحاته.

موقف مصر واضح وثابت

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ملف المياه لا يحتمل رسائل ملتبسة أو مجرد حديث دبلوماسي، موضحًا أن موقف مصر واضح وثابت تجاه أي محاولة للمساس بحصتها من مياه النيل.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد مرارًا أن أي مساس بحصة مصر المائية يمثل تهديدًا وجوديًا، مشددًا على أن تصريحات الرئيس في هذا الملف تأتي بعد حساب دقيق، نظرًا لما تمثله قضية المياه من أهمية بالغة للأمن القومي المصري.

أعمال إنشاء سد النهضة

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي تولى مسؤولية البلاد في وقت كانت فيه أعمال إنشاء سد النهضة الإثيوبي قد قطعت شوطًا كبيرًا، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ بلغت نحو 45%، بحسب ما ذكره.

وأوضح أن الدولة المصرية تحركت بعد ذلك للتعامل مع تداعيات الملف ومحاولة حماية المصالح المصرية، مؤكدًا أن القاهرة تعاملت مع الأزمة، وفق تعبيره، بالحكمة والصبر والحرص على الحفاظ على حقوقها.

وانتقد موسى ما وصفه بعدم اعتراف الجانب الإثيوبي بالاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بالمياه، مؤكدًا أن مصر تتمسك بحقوقها ومصالحها في هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى المياه السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

بوسي

سعره مفاجأة.. بوسي تستعرض أناقتها في دبي بفستان لافت

مدرسة طما الفكرية

بالونات وهدايا.. أجواء مبهجة في استقبال الطلاب خلال أول يوم دراسي فى طما

الطالب

صحى متأخر عن المدرسة.. طالب يبدل ملابسه في الشارع بأول يوم دراسي

بالصور

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أبواق التحريض.. تنكشف في خطابها.. لا تعرف إلا السباب والشتائم

المزيد