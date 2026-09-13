أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن إنشاء دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مشاركته في تجمع بريكس أن الحل الوحيد لضمان تحقيق سلام دائم وأمن واستقرار في المنطقة بالكامل هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

حل القضية الفلسطينية

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس شدد على أهمية حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

منع تكرار الأحداث

وأوضح أن ما يحدث في المنطقة يمكن أن يتكرر مرة أخرى إذا لم تتم معالجة أصل القضية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم أو غدًا أو بعد سنوات لن تمنع تكرار الأحداث ما لم يتم الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.



وأكد أحمد موسى أن الرسالة التي طرحها الرئيس تتمثل في أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، بحيث تكون لها حدود واضحة، إلى جانب أهمية الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية.



وأشار إلى أن هذه كانت من أبرز الرسائل التي حملتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تجمع بريكس، مؤكدًا أهمية التجمع وما يمثله من مساحة لطرح الرؤى المصرية بشأن الملفات السياسية والاقتصادية والقضايا الإقليمية.