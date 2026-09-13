بشرى لعشاق السيلفي.. هاتف جديد من هونر Honor Magic 9 يأتي بكاميرا أمامية مربعة وبدقة 55 ميجابكسل

أعلنت شركة Honor رسمياً عن تزويد سلسلة هواتفها المنتظرة Magic 9 بكاميرا أمامية مبتكرة تُدعى "Agile Eye" بدقة 55 ميجابكسل وتنفرد هذه الكاميرا بتصميمها المربع، لتصبح السلسلة الأولى في منظومة أندرويد التي تأتي بتلك المظهر، والذي يمنح المستشعر مساحة أكبر لالتقاط زوايا وإطارات أكثر اتساعاً مقارنة بالعدسات الدائرية أو البيضاوية التقليدية.

وأشارت التسريبات على قدرة الكاميرا الاستثنائية على التنقل بسلاسة بين اللقطات الرأسية والأفقية مع الحفاظ على مجال رؤية واسع وعالي الدقة ورغم ذلك، لن تتوفر هذه التقنية الثورية في جميع إصدارات السلسلة؛ حيث أكدت "أونر" أن الكاميرا المربعة ستكون حصرية لطرازي Magic 9 العادي و Magic 9 Pro Max، في حين يُتوقع الكشف عن بقية تفاصيل ومواصفات الإصدارات الأخرى خلال حدث الإطلاق الرسمي.

سلسلة Honor Magic 9

مواصفات تصوير كاميرات سلسلة Honor Magic 9



لا تتوقف قدرات التصوير في سلسلة هواتف Honor Magic 9 عند حدود الكاميرا الأمامية؛ بل تمتد لتقدم نظاماً فوتوغرافياً وسينمائياً متكاملاً بالتعاون مع عملاق صناعة السينما ARRI. وتسعى Honor من خلال هذه السلسلة إلى تقديم منظومة تصوير احترافية ومستقلة، تتجاوز المفهوم التقليدي للهواتف الذكية المدعومة بمستشعرات عالية الدقة.

ثورة في العتاد واللوحة الخلفية

تأتي وحدة الكاميرا الخلفية بنظام ثلاثي مدعوم بمستشعرين من ARRI بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى محول بصري مذهل ببعد بؤري يصل إلى 500 مم. ولم تقتصر ترقيات الفيديو على العتاد فقط، بل أضافت الشركة وضع ARRI Cinema Mode الجديد لمنح المقاطع المصورة لمسة سينمائية هوليوودية.

يستأثر هاتف Magic 9 Pro Max بالنصيب الأكبر من هذه التقنيات الثورية، مع الحفاظ على الهوية الأنيقة والفاخرة التي طالما ميزت عائلة Magic. وتأتي الوحدة الخلفية بتصميم مبتكر وجديد كلياً يُطلق عليه اسم "عين الدليل" (Guide's Eye)؛ حيث أعادت Honor هندسة الحواف واللوحة الخلفية بالكامل ليحاكي التصميم مظهر الكاميرا الأسطورية ARRIFLEX 35، وهي الكاميرا التي وضعت حجر الأساس لإرث شركة ARRI العريق في عالم السينما.