بعد نجاح تطبيق الموبايل..كل ما تريد معرفته عن تسهيلات الضرائب العقارية

نشرت وزارة المالية، عددًا من الإنفوجرافات التي توضح كل ما يريد أن يعرفه المواطنون عن تسهيلات الضرائب العقارية.

وأشارت الوزارة إلي الإجراءات أصبحت الآن أبسط مع الموبايل أبلكيشن.. والأعباء والالتزامات أقل بكثير مع الحوافز والتيسيرات.. «كل حاجة بقت إلكترونية.. تقديم الإقرارات.. الدفع تحت الحساب.. سداد المديونيات.. وطلب إعفاء السكن الخاص».

وعلي سياق متصل أكد أحمد كجوك وزير المالية، في تصريحات له اليوم أن الوزارة ملتزمة بتطوير التطبيق الإلكتروني لمصلحة الضرائب جنبًا إلى جنب مع تبسيط الإجراءات، استهدافًا لمنظومة ضريبية أكثر كفاءة وسهولة.

وقال وزير المالية، إن «خدمات الضرائب العقارية مع إطلاق الموبايل أبلكيشن.. كل يوم أسهل من الأول واللي جاي أفضل».

وأضاف كجوك: «شكرًا لكل واحد وثق فينا وتجاوب معانا.. فقد سجل المواطنون أكثر من مليون وحدة عقارية طواعية، عبر الموبايل أبلكيشن».

وأشار إلى أن هذه الثقة الغالية تدفعنا للعمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة للمواطنين والممولين.