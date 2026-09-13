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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لو بياناتك غلط.. اعرف إجراءات تصحيحها في الأحوال المدنية

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

يواجه البعض أخطاء في بياناتهم الشخصية المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيحها وتحديث المستندات الرسمية.


و حدد قانون الأحوال المدنية، خطوات وضوابط تصحيح البيانات، إلى جانب الرسوم المقررة لإتمام الإجراء.

تصحيح قيود الأحوال المدنية 

في هذا الصدد، نصت المادة 46 من القانون على أنه: “تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة، أو من ينيبه”.

وفي حالة تعددهم، يختار النائب العام أحدهم رئيسا، ومدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أو من ينيبه، عضوين.

وطبقا للقانون، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد، والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد، والوفاة، للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

الأحوال المدنية بيانات بيانات الشخصية قانون الأحوال المدنية

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