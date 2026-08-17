الأربعاء المقبل.. افتتاح المؤتمر العربي الـ9 لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية

يفتتح معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (19/8/2026م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية.



ويشارك في هذا المؤتمر مديرو إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.



وسيناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: تصور نموذجي استرشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية، جر د لخصائص بطاقات الهوية في الدول العربية، مقترح جمهورية العراق بشأن الهوية العربية الموحدة، كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية وكذلك نتائج أعمال اجتماع إدارات الجنسية والأحوال المدنية لاستعراض خصائص بطاقات الهوية في الدول الأعضاء.



وسينعقد عقب المؤتمر اجتماع لفريق العمل المشترك من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة صياغة مشروع القانون العربي الاسترشادي للأحوال المدنية.