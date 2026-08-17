فرصتان للامتحان وتغيير المسار.. قرارات نهائية تحسم شكل البكالوريا المصرية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الثاني المقيدون بنظام البكالوريا سيتاح لهم اداء الامتحانات مرتين فى العام الدراسي كالتالي :

تكون الأولى إجباريا فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)

تكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.



وبالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بكالوريا تقرر رسميا أن يؤدى الطلاب الامتحانات مرتين في ذات عام تقدمهم، بحيث :

يؤدي الطالب امتحان أول مرة (إجباريا) مجانا في شهر يونيو،

وتكون المرة الثانية(اختياريا) في شهر أغسطس في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان مقداره 200 جنيهٍ للمادة الواحدة

كما يحق للطالب، دخول الامتحانات في مواد الصف الثاني على نظام البكالوريا مرة أخرى في ذات العام المقيد به بالصف الثالث الثانوي في دور مايو أو يوليو في ذات العام الدراسي برسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدّم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، وتُحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها.



كما نص قرارات وزارة التربية والتعليم ، على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الصفين (الثاني والثالث) الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا)، أما بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) فسيكون اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028، موزعة كالتالي:

- مشروع 15 درجة

- تقييم أسبوعى 20 درجة

- الأداء المنزلى والحصة 15 درجة

- السلوك والمواظبة 10 درجات

- التقييم الشهرى(1) 20 درجة

- التقييم الشهرى (2) 20 درجة.

وراعى قرار وزير التربية والتعليم ، مختلف فئات الطلاب، حيث يكون إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوي على نظام البكالوريا بأحد مساري (الفنون والآداب) أو (ريادة الأعمال) وفقاً للمسار المناسب لميولهم واستعداداتهم بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، أما باقي فئات الدمج فيحق لهم اختيار المسار المناسب وفقا لرغباتهم.

ونص القرار على أن يتقدم الطالب الذي تغيب عن دخول الامتحان مرتين في ذات عامٍ تقدمه بالصفين (الثاني ، الثالث) الثانوي (بكالوريا) بعذرٍ قهري أن يتقدّم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر القهري؛ لتقوم برفعه للإدارة المركزية للتعليم العام (الإدارة العامة للتعليم الثانوي)؛ للنظر في قبول هذا العذر من عدمه، ويتم إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي.

وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان للمرة الثانية مجانًا، وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني، لا يُحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان، ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان، مما يحول دون استمراره في الأداء، بتقرير يَعدُّه طبيب اللجنة، وآخر يَعدُّه رئيسها، ويُرسل التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ لبحث الحالة، والنظر في تقدم الطالب لأداء امتحان للمرة الثانية مجانًا من عدمه، ومرفق تقرير بها؛ للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام؛ للنظر في اعتماده.

كما أصدر الوزير محمد عبد اللطيف قرارا وزاريا حول نظام الامتحانات في شهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، تضمن ما يلي :

- نظام امتحانات الصفين الثاني والثالث في نظام شهادة البكالوريا المصرية بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.

- نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي بنظام الثانوية العامة بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.

تغيير المسار في البكالوريا المصرية

كما قررت وزارة التربية والتعليم ، منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا تغيير المسار لأي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث).

وشدد قرار وزير التربية والتعليم على عدم الاخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا والذي يتضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أولًا: مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).

ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).

ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).

د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

ثالثا: مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

رابعا: نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص القرار على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أ‌- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.

ب‌- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:

1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم) .

2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).

3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات.

4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) ، والإحصاء.