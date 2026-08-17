القبض على شخصين إستعرضا بسياراتهما في شمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين "فان" بآداء حركات إستعراضية حال سيرهما بأحد الطرق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء ، معرضان حياتهما والمواطنين للخطر.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما (سائقان - مقيمان بدائرة قسم شرطة بئر العبد) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 14/ الجارى بقصد الإستعراض .

تم التحفظ على السيارتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.