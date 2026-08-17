إصابة شابين في انقلاب دراجة نارية بشرق العوينات ونقلهما إلى مستشفى الداخلة

أصيب اليوم شابان في حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كان مركز التحكم الرئيسي بالإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد تلقى بلاغًا يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام، إثر ادعاء تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة شرق العوينات، فيما لم يتحدد توقيت وقوع الحادث حتى الآن.

وتبين أن المصاب الأول يُدعى يسري محمد حسن عبد الحميد، 18 عامًا، ومقيم بمحافظة أسيوط، حيث أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب الشاب الثاني، أيمن عيد عبد الحافظ، 17 عامًا، ومقيم بمحافظة أسيوط، باشتباه كسر في الركبة اليسرى، إضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى الداخلة العام، مع استكمال الإجراءات الطبية اللازمة وتحديد مدى الإصابات بشكل دقيق.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء قيادة الدراجات النارية، خاصة بالمناطق الصحراوية والطرق السريعة، حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من وقوع الحوادث.