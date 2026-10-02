نزل 40 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة 2-10-2026؛ علي مستوي محلات بيع المشغولات الذهبية .

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه مقدارًا طفيفا بقيمة 40 جنيها علي الأقل في يوم واحد على مستوى محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه..

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيهًا جديدة علي مستوي تعاملات اليوم .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6125 جنيها.

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7 آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع .

عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع .

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4130 دولار للشراء و 4130 دولار للبيع.