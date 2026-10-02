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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيش منطق بيقول كده.. وزير الصحة: 80% من الولادات في مصر قيصرية.. والمعدل العالمي 22%

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد البدوي

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في معدلات الولادات القيصرية، مشيرًا إلى أن النسبة وصلت إلى نحو 80% من إجمالي الولادات، في حين يدور المعدل العالمي حول 22% إلى 23%.

 ارتفاع نسبة الولادات القيصرية

وقال وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن مصر تشهد نحو مليون و900 ألف إلى مليوني ولادة سنويًا، موضحًا أن ارتفاع نسبة الولادات القيصرية يمثل أحد الملفات التي تحتاج إلى تدخلات صحية ومجتمعية متكاملة.

وأضاف: «مينفعش تكون دولة في هذا الحجم من الولادات ويكون معظمها بتولد قيصري»، متابعًا: «80% يعني 80% من كل مليون بيتولدوا قيصري، مفيش منطق كده».

مراقبة الممارسات داخل القطاع الخاص

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالطبيب وحده، وإنما يحتاج إلى تغيير في ثقافة الأسرة ووعي الأم والفتاة المقبلة على الزواج، إلى جانب الالتزام بالضوابط الطبية ومراقبة الممارسات داخل القطاع الخاص.

وأوضح أن قرار اللجوء إلى الولادة القيصرية يجب أن يستند إلى الضرورة الطبية، مشددًا على أهمية زيادة الوعي المجتمعي بشأن مخاطر الاستخدام غير الضروري للولادة القيصرية.

 تحسين المؤشرات المرتبطة بصحة الأم

وأشار إلى أن الملف يحتاج إلى تعاون بين الأسرة والأطباء والمؤسسات الصحية والإعلام، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحسين المؤشرات المرتبطة بصحة الأم والطفل.

 ارتفاع معدلات الولادات القيصرية 

ولفت وزير الصحة إلى أن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية يرتبط بعدد من المؤشرات الصحية الأخرى، مؤكدًا أن المؤشرات الصحية مترابطة ولا يمكن التعامل مع كل ملف بمعزل عن الملفات الأخرى.

خالد عبدالغفار الصحة وزير الصحة وزير الصحة والسكان الولادات القيصرية نسبة الولادات القيصرية

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