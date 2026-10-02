وزير الاستثمار: خفض التعريفات الجمركية خطوة مهمة تحقيق التكامل الأفريقي

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان «الدبلوماسية الاقتصادية: تحويل العلاقات إلى تجارة واستثمارات»، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، وعدد من الوزراء والمسئولين الأفارقة، ضمن فعاليات منتدى العلمين أفريقيا.

وناقشت الجلسة سبل توظيف الدبلوماسية الاقتصادية في فتح الأسواق، وتعزيز التجارة والاستثمارات، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن خفض التعريفات الجمركية يمثل خطوة مهمة، إلا أن تحقيق التكامل القاري يتطلب مواءمة وملائمة وتكامل الأطر التشريعية و التنظيمية، وتنسيق إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات.

وأشار الوزير إلى أهمية البناء على ما تحقق في ملف قواعد المنشأ، وتعزيز التكامل الصناعي والاستثماري وربط القدرات الإنتاجية، إلى جانب تيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.

تعزيز التكامل الأفريقي

وأضاف أن تعزيز التكامل الأفريقي يتطلب الانتقال من الاتفاقات والأطر العامة إلى آليات عملية للتعاون بين الدول، بما يسهم في تقليل تكرار إجراءات الاختبار والاعتماد، وتسهيل نفاذ المنتجات الأفريقية إلى أسواق القارة، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتوسع الاستثماري والإنتاجي.