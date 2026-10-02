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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافسات قوية في اليوم الأول لبطولة النخبة لكرة اليد

كرة يد
كرة يد
مجدي سلامة

شهدت منافسات اليوم من بطولة النخبة المصرية لكرة اليد المصغرة، التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد وتقام بمحافظة الدقهلية، إقامة العديد من المواجهات القوية بين الأندية المشاركة في منافسات مواليد 2014 و2016.

مواليد 2016 بنين

التقى سموحة مع الحوار، وطلائع الجيش مع مركز شباب الظاهرية، فيما يواجه مدينة نصر فريق جزيرة الورد.

وتواصلت المنافسات بمواجهات سموحة أمام الأوليمبي، والحوار أمام الأوليمبي، وطلائع الجيش أمام جزيرة الورد، ومدينة نصر أمام طلائع الجيش، ومركز شباب الظاهرية أمام مدينة نصر، ومركز شباب الظاهرية أمام جزيرة الورد.

مواليد 2014 بنات

شهدت منافسات اليوم لقاءات سموحة مع الحوار، و23 يوليو أمام الزمالك، وباكوس أمام جزيرة الورد، والبنك الأهلي أمام أصحاب الجياد.

وفي مواجهات أخرى، التقى الزمالك مع سموحة، والزمالك مع الحوار، و23 يوليو مع الحوار، و23 يوليو مع سموحة، وباكوس مع أصحاب الجياد، والبنك الأهلي مع جزيرة الورد، وباكوس مع البنك الأهلي.

مواليد 2014 بنين

أقيمت عدة مواجهات قوية، حيث التقى الأوليمبي مع الحوار، والزمالك مع دلفي، وسبورتنج مع ستاد المنصورة.

وتواصلت المنافسات بلقاءات هليوبوليس مع ستاد المنصورة، وهليوبوليس مع سبورتنج، والأوليمبي مع الزمالك، ودلفي مع الحوار، والأوليمبي مع دلفي.

ويتولى الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، الإشراف على البطولة، في إطار حرص الاتحاد على متابعة منافسات المراحل السنية وتوفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للاعبين واللاعبات، ضمن خطته المستمرة لتطوير قاعدة الناشئين واكتشاف المواهب.

الاتحاد المصري لكرة اليد الاتحاد المصري لكرة اليد

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