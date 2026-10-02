بعد حكم فيفيا.. أول تحرك من الأهلي في أزمة هيرالد جامبرلي مساعد كولر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، تفاصيل جديدة بشأن أزمة السويسري هيرالد جامبرلي، المدرب المساعد السابق للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح المدرب.

أول تحرك من الأهلي

وقال المصدر إن النادي الأهلي تلقى في نهاية مايو الماضي حكمًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يُلزم القلعة الحمراء بسداد مبلغ 357 ألفًا و500 يورو لصالح هيرالد جامبرلي، بالإضافة إلى فوائد سنوية قدرها 5% على المبلغ.

وأوضح المصدر أن الأهلي تحرك لمحاولة إنهاء الأزمة وديًا، حيث تقدم بعرض إلى المدرب السويسري من أجل إجراء تسوية مالية، على غرار ما حدث في أزمة مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق، إلا أن جامبرلي رفض بشكل كامل الدخول في أي مفاوضات بشأن التسوية.

وأضاف أن إدارة الأهلي حاولت التواصل مع المدرب السويسري للوصول إلى حل ودي ينهي الأزمة، إلا أنه لم يستجب للمقترح، رغم تدخل وكيله ونصائحه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع النادي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لم يكتفِ بالتحرك الودي، حيث تقدم باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» اعتراضًا على الحكم الصادر لصالح جامبرلي.

وأكد أن ملف الاستئناف تضمن توضيح موقف الأهلي من الأزمة، والإشارة إلى أن النادي حاول الوصول إلى تسوية مع المدرب السويسري أسوة بما حدث مع كولر، إلا أن هذه المحاولة لم تنجح بسبب رفض جامبرلي.

وشدد المصدر على أن الأهلي مستمر في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الرياضية الدولية، انتظارًا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من القضية.