قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة اليمنية: سقوط 1500 قتيل وجريح من ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة
علامات الاستفهام أكتر من التعجب| تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة فلاي دبي
أحمد زايد: الهوية المصرية تتمتع بالتماسك والاستقرار رغم التحديات
سيدات الأهلي يهزم إنبي بـ 7 - 1 في الدوري
برلماني: وعي المصريين خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهداف الدولة
إسبانيا.. «سانشيز» يدرس الدعوة لانتخابات مبكرة بعد هزيمة حكومته في تصويت بشأن الإسكان
مفاجأة.. شريكة إيلون ماسك وأم 4 من أبنائه: أنهى علاقتنا دون سابق إنذار
قرار ترامب كأن لم يكن.. القضاء الأمريكي يعيد كبير المدعين العامين في سياتل إلى منصبه
روسيا: انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من العراق يعزز قدرة بغداد على حماية أمنها
لميس الحديدي: استهداف المدينة المنورة استفزاز لمشاعر المسلمين.. ومصر لن تنسى غزة
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر
مجـ زرة جديدة في إثيوبيا.. أكثر من 50 قتيلا خلال 3 أيام جنوب تيجراي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد حكم فيفيا.. أول تحرك من الأهلي في أزمة هيرالد جامبرلي مساعد كولر

هيرالد جامبرلي
هيرالد جامبرلي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، تفاصيل جديدة بشأن أزمة السويسري هيرالد جامبرلي، المدرب المساعد السابق للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح المدرب.

أول تحرك من الأهلي 

 

وقال المصدر إن النادي الأهلي تلقى في نهاية مايو الماضي حكمًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يُلزم القلعة الحمراء بسداد مبلغ 357 ألفًا و500 يورو لصالح هيرالد جامبرلي، بالإضافة إلى فوائد سنوية قدرها 5% على المبلغ.

وأوضح المصدر أن الأهلي تحرك لمحاولة إنهاء الأزمة وديًا، حيث تقدم بعرض إلى المدرب السويسري من أجل إجراء تسوية مالية، على غرار ما حدث في أزمة مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق، إلا أن جامبرلي رفض بشكل كامل الدخول في أي مفاوضات بشأن التسوية.

وأضاف أن إدارة الأهلي حاولت التواصل مع المدرب السويسري للوصول إلى حل ودي ينهي الأزمة، إلا أنه لم يستجب للمقترح، رغم تدخل وكيله ونصائحه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع النادي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لم يكتفِ بالتحرك الودي، حيث تقدم باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» اعتراضًا على الحكم الصادر لصالح جامبرلي.

وأكد أن ملف الاستئناف تضمن توضيح موقف الأهلي من الأزمة، والإشارة إلى أن النادي حاول الوصول إلى تسوية مع المدرب السويسري أسوة بما حدث مع كولر، إلا أن هذه المحاولة لم تنجح بسبب رفض جامبرلي.

وشدد المصدر على أن الأهلي مستمر في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الرياضية الدولية، انتظارًا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من القضية.

هيرالد جامبرلي كولر مارسيل كولر النادي الأهلي فيفا كاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

 الكابتن سميت ماتشهار

لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث

ترشيحاتنا

أحمد محسن

برلماني: لقاء الرئيس بالعمد والمشايخ يؤكد أن تنمية الريف في قلب أولويات الدولة

مجلس النواب

ولاء الصبان: البرلمان جاهز للتعديلات التشريعية فور انتهاء منتدى 2026

سامي نصر الله

برلماني: دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في منتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الحوار الوطني لصناعة المستقبل

بالصور

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد