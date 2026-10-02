واصل محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

محمد السيد يواصل التأهيل في تدريبات الزمالك



ويعاني اللاعب من إصابة في مشطيات القدم، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل صورة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.



وفي سياق متصل خاض اللاعبون فقرة بدنية في بداية مران اليوم، وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال الإشراف على الفقرة البدنية، والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر الجاري على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.