النتائج مطمئنة.. الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، مساء الجمعة ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) غادر المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بعد خضوعه لفحوصات طبية روتينية.

الرئيس الفلسطيني يجري فحوصات طبية

وأضافت وكالة وفا أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت على الرئيس الفلسطيني كانت مطمئنة.

ووصل أبو مازن قبل ساعات إلى المستشفى الاستشاري في رام الله؛ لإجراء فحوصات طبية روتينية.

في سياق متصل،استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم طفلة، منذ صباح اليوم جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع عمليات قصف ونسف وتحركات عسكرية في أنحاء القطاع.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت خلال ساعات اليوم عمليات القصف وإطلاق النار في عدد من مناطق القطاع، فيما سجلت إصابات جراء استهدافات نفذتها طائرات مسيّرة، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه مناطق تؤوي نازحين في خانيونس.

وفي مدينة غزة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شرقي المدينة، ونفذت عمليتي نسف شمال شرقي وشرقي غزة، في حين استهدفت طائرة مسيّرة محيط مفترق الشجاعية بالقنابل، وشنت طائرات الاحتلال غارات شرقي حي التفاح.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي دير البلح بالتزامن مع إطلاق نار، فيما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف جنوب مدينة خانيونس، وأطلقت زوارق الاحتلال النار قبالة ساحل رفح جنوب القطاع.