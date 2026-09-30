تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، اليوم الأربعاء ، مع ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين أندرياس فيدلر ركز، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير العلاقات الثنائية.

وأشاد العامور بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم فلسطين وشعبها، مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، مثمنا مواقف عدد من دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك حظر منتجات المستوطنات في أسواقها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد العامور أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنظيمه، من خلال تطوير منظومة من القوانين والتشريعات الاقتصادية، والعمل على تنفيذها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مواصلة تطوير أداء الوزارة والتحول الرقمي في خدماتها.

وشدد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني على أهمية الحفاظ على الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، باعتبارها أساسا لمستقبل الدولة الفلسطينية.

من جانبه، أكد أندرياس أن موقف الاتحاد من الاستيطان واضح ومتسق مع القانون والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن موضوع المستوطنات مطروح للنقاش داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى طاولة وزراء خارجية دول الاتحاد، مؤكدا جاهزية طواقم الاتحاد الأوروبي للتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة حجم التجارة الفلسطينية وتعزيز وصول المنتجات الفلسطينية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.