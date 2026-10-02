إسبانيا.. «سانشيز» يدرس الدعوة لانتخابات مبكرة بعد هزيمة حكومته في تصويت بشأن الإسكان

يدرس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الدعوة إلى انتخابات مبكرة، ربما في 29 نوفمبر المقبل؛ بعد رفض البرلمان اليوم الجمعة، مرسومين حكوميين بشأن الإسكان، في ضربة للحكومة الائتلافية.

وكانت الحكومة قد طرحت المرسومين للحد من المضاربات العقارية، وتمديد حماية المستأجرين من الفئات الهشة من الإخلاء حتى عام 2030، والتجديد التلقائي لعقود الإيجار القائمة، إلا أن حزب "معا من أجل كتالونيا" الانفصالي أعلن رفضه للإجراءين، ما أدى إلى إسقاطهما.

وأفادت مصادر حكومية بأن سانشيز يميل إلى الدعوة لانتخابات مبكرة، فيما لم تستبعد نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز إجراء انتخابات مبكرة، وسط تصاعد الاحتجاجات على أزمة الإسكان في أنحاء البلاد.