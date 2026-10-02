تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه خميس شميط غرب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط غرب السعودية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب السعودية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر باتجاه جازان، إلى جانب تدمير 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه خميس مشيط.

وفي السياق نفسه، أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا من الصاروخ الذي تم اعتراضه في خميس مشيط، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية.