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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحمة محسن: دمعتي قريبة والفلوس والشهرة مغيرونيش

رحمة محسن
رحمة محسن
علا محمد

كشفت المطربة رحمة محسن، عن تفاصيل وأسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية وتعرضها للخيانة وعن موقفها من الزواج مرة أخرى ومواصفات شريك حياتها.

وقالت رحمة محسن، خلال لقائها مع الإعلامي هشام السيوفي في برنامج «في السر»: «اتعرضت للخيانة، وكل الناس بتتخان، واتخانت من حبيب، وده نصيب، بس أنا مبغفرش الخيانة خالص، ولو الشخص رجع معتذر وموجوع مش هسامح ولا هركز».

وعن موقفها من الزواج مرة أخرى، قالت: «هتجوز تاني ومتعقدتش ولا حاجة، ومحدش بيعيش لوحده، وكل شيء نصيب في الدنيا، واتعرض عليا الزواج من رجل أعمال ورفضت».

وتابعت: «مش عاوزة فلوس في مواصفات شريك حياتي، محتاجة إنه يتقي ربنا فيا ويكون راجل، ومش أي راجل يتقال عليه راجل دلوقتي، ولازم يصون الست اللي معاه».

وأضافت رحمة محسن: «مستحيل أوافق أتجوز واحد مقابل إني أسيب مجالي لو طلب مني، أنا موصلتش للي أنا فيه بسهولة».

كما تحدثت رحمة، عن علاقتها بالشهرة والمال، قائلة: «مفيش حاجة فرقتلي في حياتي قد حب الناس، والشهرة والفلوس مغيرونيش، وناسي وصحابي هما هما، وأتمنى أفضل كده طول عمري».

وكشفت عن طبيعتها الحساسة وقرب دموعها، قائلة: «لو وقفت قدام نفسي في المراية هقولها شكرًا، برافو عليكي، وعلى طول بعيط لأن دمعتي قريبة وأي حاجة بتأثر فيا».

واختتمت حديثها قائلة: «وأنا مش الأعلى أجر ولا حاجة»

https://www.facebook.com/share/v/1DpvC8zK6v/?mibextid=wwXIfr

المطربة رحمة محسن رحمة محسن الإعلامي هشام السيوفي برنامج «في السر رحمة

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