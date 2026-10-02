مصطفى بكري: أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بـ 10 آلاف جندي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحركات عسكرية متسارعة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة بقوات ومعدات إضافية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التحركات الأمريكية تتضمن إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، إلى جانب حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعة من السفن والقوات البرمائية.

وتابع: تأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي والدفاعات في المنطقة، وسط تطورات أمنية وعسكرية متلاحقة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تستدعي متابعة التحركات العسكرية والأمنية في المنطقة وقراءة تداعياتها في ضوء حالة التوتر القائمة.