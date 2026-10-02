المستشار بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 207 لسنة 2026، بتاريخ 29 سبتمبر 2026، بتعيين المستشار بهجت هاشم بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم حزب الوفد.

ونص القرار على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء ما يخالفه من قرارات سابقة.

سيرة مهنية وقانونية ممتدة

ويتمتع المستشار بهجت الحسامي بسيرة مهنية وقانونية ممتدة، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992، ثم حصل على درجة الماجستير من معهد قانون الأعمال الدولي عام 1994.

والتحق الحسامي بالنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية المختلفة، حتى شغل منصب رئيس بالمحاكم التجارية والمدنية.

وفي عام 2004، أسس مكتبه القانوني الخاص، الذي يمثل عددًا من كبرى الشركات العالمية والمحلية في المنازعات القضائية، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.

ويشغل المستشار بهجت الحسامي حاليًا منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين،كما يشغل عضو المجلس الرئاسي وبيت الخبرة البرلمانية بحزب الوفد.