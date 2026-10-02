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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أهلي 2011» يفوز على سيراميكا 3 - 2 في بطولة الجمهورية

«أهلي 2011» يفوز على سيراميكا 3 - 2 في بطولة الجمهورية
«أهلي 2011» يفوز على سيراميكا 3 - 2 في بطولة الجمهورية
عمرو مصطفى

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2011، فاز على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية, على ملعب النادي بمدينة نصر.

«أهلي 2011» يفوز على سيراميكا 3 - 2 في بطولة الجمهورية

 

افتتح محمد عبد السلام عكوش التسجيل للأهلي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعدما ارتدت رأسية زميله سعد محمد من القائم، وتعادل سيراميكا بهدف من ركلة حرة مباشرة، وينتهي الشوط الأول على وقع التعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني تمكن سيراميكا من إضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية، قبل أن يستفيق لاعبو الأهلي وينجحوا في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة عن طريق زياد مكي، وبعدها بدقيقة واحدة تمكن البديل حسين فهمي من تسجيل هدف الفوز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 2.

وبدأ «أهلي 2011» المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمر طارق. الدفاع: سليم عمرو - أدهم تامر - زياد مكي - محمد عماد. الوسط: يوسف السيد - علي محمد علي - مهاب يسري - محمد عبد السلام عكوش - سعد محمد. الهجوم: باسل سامح.

وشارك حسين فهمي بدلًا من يوسف السيد، وكريم إبراهيم بدلًا من سعد محمد، وطارق عبد الرحمن بدلًا من محمد عماد، وأدهم إبراهيم بدلًا من باسل سامح، وعبد الرحمن عطية بدلًا من أدهم تامر. بهذا الفوز رفع «أهلي 2011» رصيده إلى 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات، حيث فاز على القناة 3 - 0، وعلى طلائع الجيش 2 - 0، وعلى الاتحاد 1 - 0، وعلى أبو قير للأسمدة 2 - 1، وعلى سيراميكا 3 - 2، مسجلًا 11 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كلًّا من محمد رجب مديرًا فنيًّا، وطارق أبو العز مدربًا عامًّا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق، وأحمد جمال طبيب الفريق، وأحمد فؤاد مخطط الأحمال، وعبد الله محمد إخصائي التدليك.

الأهلي فريق الناشئين سيراميكا كليوباترا بطولة الجمهورية

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