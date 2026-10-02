بلومبرج: أمريكا ترسل حاملة طائرات و10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

أفادت وكالة بلومبرج، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قد ترسل حاملة طائرات إضافية ونحو 10 آلاف من البحارة ومشاة البحرية إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط، في خطوة تمنح القادة العسكريين الأمريكيين خيارات إضافية في حال قرر الرئيس دونالد ترامب تصعيد العمليات ضد إيران.

وقال المسؤول إن حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» غادرت ميناءها في سان دييجو الأحد، فيما لم يُتخذ قرار نهائي بشأن وجهتها، مشيرًا إلى أن تحركها يوفر للقيادة المركزية الأمريكية خيارات إضافية في المنطقة.

وفي حال وصول «روزفلت» إلى الشرق الأوسط، سيرتفع عدد مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة إلى ثلاث مجموعات، مع بقاء حاملتي الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» و«جورج واشنطن» في المنطقة.

وأضافت بلومبرج أن مجموعة «يو إس إس ماكين آيلاند» البرمائية، التي تضم سفينة هجومية وطائرات ونحو 2200 من مشاة البحرية، غادرت أيضًا في اتجاه المنطقة، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.