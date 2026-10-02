التسامح والتسهيل.. عبدالغني هندي يكشف أبرز ما ميز الراحل أحمد عمر هاشم

تحدث العالم الأزهري الدكتور عبدالغني هندي عن الذكرى الأولى لرحيل العالم الأزهري الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، مستعيدًا أبرز ملامح شخصيته الإنسانية والعلمية، ومتسائلًا في الوقت ذاته عما إذا كان المصريون يفتقدون شخصه فقط؟، أم يفتقدون أيضًا نموذجًا للعالم الذي جمع بين العلم والوقار والتواصل المباشر مع الناس؟.

وقال عبدالغني هندي، أحد تلاميذ الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال حواره في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، إن الحديث عن أستاذه يعيد إلى ذاكرته نحو 25 عامًا قضاها إلى جواره، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تكن علاقة أستاذ بتلميذ فحسب، وإنما قامت على المحبة والتواصل الإنساني العميق.

شخصية لا تعوض وحضور قريب من الناس

وأشار هندي إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان شخصية استثنائية ارتبط بها الناس من خلال حضوره الدائم وتواصله المستمر معهم، موضحًا أنه كان حريصًا على الاستماع إلى الجميع، ولم يكن يغلق هاتفه في وجه من يلجأ إليه طلبًا للمساعدة أو المشورة.

الحفاظ على القيم والمشروع

وأكد أن إحياء ذكراه لا ينبغي أن يقتصر على استحضار سيرته ومواقفه، وإنما يجب أن يمتد إلى الحفاظ على القيم والمشروع الذي عاش من أجله، والاستفادة من إرثه العلمي والدعوي.

مشروع عالمي للدفاع عن السنة النبوية

وأوضح عبدالغني هندي أن الدكتور أحمد عمر هاشم كرّس حياته منذ طفولته وحتى رحيله لخدمة السنة النبوية والدفاع عنها، معربًا عن أمله في إنشاء مركز عالمي للدفاع عن السنة النبوية يحمل اسم الدكتور أحمد عمر هاشم.

ودعا إلى أن تتبنى مؤسسة الأزهر الشريف هذا المشروع، وأن يشارك أبناؤها في دعمه، بما يضمن استمرار الجهود العلمية التي ارتبطت باسم العالم الراحل.

كان يحمل الخير لمصر

وأكد هندي أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان محبًا لمصر وحريصًا على مصلحتها، مشيرًا إلى أن خطابه كان جامعًا للناس، خاصة عندما كان يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن كلمات الراحل كانت تصل إلى قلوب المستمعين، وأن تأثيرها لا يزال حاضرًا لدى الكثيرين حتى بعد رحيله، بما يعكس المكانة التي احتلها في نفوس تلاميذه ومحبيه.

«التسامح والتسهيل» أبرز سماته

وعن أبرز الصفات التي ميزت الدكتور أحمد عمر هاشم في تعامله مع الناس، قال عبدالغني هندي إن «التسامح والتسهيل» كانا من أبرز سماته الشخصية.

وأوضح أن الراحل كان يتعامل مع الناس بروح متسامحة، ويسعى دائمًا إلى تيسير الأمور على من يلجأون إليه، سواء كانوا من الطلاب أو من عامة الناس، وهو ما أسهم في تعزيز مكانته الإنسانية إلى جانب مكانته العلمية والدينية.

واختتم هندي حديثه بالتأكيد على أن إرث الدكتور أحمد عمر هاشم لا يتمثل في مؤلفاته ودروسه وخطبه فقط، وإنما يمتد إلى القيم التي جسدها في حياته، وفي مقدمتها التسامح، وتيسير الأمور، والتواصل مع الناس، وخدمة السنة النبوية.