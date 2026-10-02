دعاء يوم الجمعة المستجاب للفرج والرزق

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق، يستحب للمسلم في هذا اليوم أن يدعوا الله عز وجل لزيادة الرزق والبركة في الأهل والمال والأولاد واتباع سنن النبي في هذا اليوم والإكثار من الصلاة على النبي ، وفيما يلي دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق.

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أسألك وأدعوك يارب، أن تسهل لنا ما تعسر علينا، ووفقنا إلى كل خير، وأجعلنا ممن يسعدو خلقك، وأجعلنا محبوبين إلى خلقك.

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين .

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

-يارب في يوم الجمعة، اللهم وأحفظ لنا كل من نحبهم، أحفظ لنا أبونا وأمنا وإخواننا وأخواتنا، وكل عزيز علينا، نٍالك أن تحقق لهم كل مايتمنونه، وتصلح حالهم وشأنهم. اللهم أنت حسبي ولك كل أمري اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء.

- اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن جعل إخوتي أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

-اللهم افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

-اللهم اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وان تحفظ الإسلام والمسلمين وان تفرج كربنا وتيسر امرنا وتغفر ذنوبنا واسر ا فنا في امرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

-الحمد لله الأول قبل الأشياء والأحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه

اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب

دعاء مستجاب يوم الجمعة

الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع البصير، اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

دعاء الفرج يوم الجمعة

يعد الدعاء والصلاة على النبي يوم الجمعة من السنن نبوية، وهي عبادة من أيسر العبادات، لايستكبر عنها سوى أهل النار، ودعاء الفرج يوم الجمعة مستجاب بإن الله في خير يوم طلعت فيه الشمس، ويقول عز وجل : وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، و دعاء الفرج يوم الجمعة في السطور التالية.

-لاحول ولاقوة إلا بالله ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، ومن أصابه كرب وهم وغم عليه يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت

-اللهم إني أشهدك و كفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك ورسلك، و سكان سماواتك و حملة عرشك، و من بعثت من أنبيائك ورسلك، و أنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك و لا عديل، و لا خلف لقولك و لا تبديل، و أن محمدا (صلى الله عليه و آله ) عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، و جاهد في الله عز و جل حق الجهاد، و أنه بشر بما هو حق من الثواب، و أنذر بما هو صدق من العقاب.

-اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

-اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.



- اللَّهم، اغرس في قلبي شجرة لا إله إلا اللَّه، وأظهر على لساني ينابيع حكمة لا إله إلا اللَّه، واحفظني يا رب من كل شكٍّ وكفر ورياء، ومن مكر الماكرين، وحسد الحاسدين، وعداوة المعادين، ومن شر نفسي وشيطاني وهواي بعناية ووقاية حفظ لا إله إلا اللَّه.

- اللهم مجد قدري بحبك، وشرف مرتبتي بقربك حتَّى أكون بحبك ممجدًا، وبقربك مؤيدًا، وأطلع عليَّ دقائق المجد، ورقائق المدد والمجد، وألبس من تيجان المجد والسعد بفضل براهين مجدك، يا مجيد.وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم. صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين،لا إله إلا الله ربنا وربّ آبائنا الأوّلين، سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كلّ شيء قدير.

- لا إله إلا الله إقراراً بربوبيّته، سبحان الله خضوعاً لعظمته، اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

دعاء يوم الجمعة للميت

دعاء يوم الجمعة للميت، يستحب الدعاء للميت يوم الجمعة لما له من فضل كبير، والدعاء يوم الجمعة للميت ينير قبره ويوسع مدخله، والدعاء للميت ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلك في أكثر من موضع في الشرع الشريف، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء يوم الجمعة للميت، وأدعية للمتوفي يوم الجمعة، ولما تصدر دعاء يوم الجمعة للميت محرك البحث جوجل سنسرده في السطور التالية.

-اللهم ارحمه فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك . اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك.

-اللهم أبدله دارا خيرا من داره . وأهلا خيرا من اهله . وذرية خيرا من ذريته وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة بغير حساب . برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود لا إله إلا إنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمد ( المتوفي ) برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إن كان ( المتوفي ) غير اهلا لوصول رحمتك فرحمتك أهلا لأن تسعه.