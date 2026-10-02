حصان يهرب خلال زفاف عروسين والمعازيم يحاولون السيطرة عليه.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة طريفة شهدها أحد حفلات الزفاف، بعدما ظهر حصان وهو يهرب من مكان إقامة حفل زفاف عروسين، وسط حالة من الارتباك بين الحضور.

وأظهر الفيديو الحصان أثناء تحركه في الطريق، بينما حاول عدد من الأشخاص اللحاق به والسيطرة عليه، في مشهد جذب أنظار المتواجدين وأثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي المقطع بتفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، الذين تداولوه على نطاق واسع، مع تعليقات ساخرة حول الواقعة، خاصة مع ظهور عبارة «امسكوا الحصان» على الفيديو، وسط تساؤلات عن مصير الحصان وما إذا كان تمكّن الأشخاص من إيقافه



