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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسكال مشعلاني: صورت بيت الشعر في القلعة بالأردن وردود الفعل فاقت التوقعات.. خاص

باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
تقى الجيزاوي

طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني خلال الأيام الماضية أحدث أغنياتها «بيت الشعر»، والتي حظيت بتفاعل لافت من الجمهور منذ طرحها، فيما صورت باسكال الكليب الخاص بالأغنية في القلعة بالأردن، في أجواء تتناسب مع طبيعة العمل.

وقالت باسكال مشعلاني لـ«صدى البلد» إنه تم تصوير الفيديو الكليب فى القلعة بمدينة الأردن. 

وأضافت باسكال مشعلاني: انا سعيدة جدًا بردود الفعل التي تلقتها على «بيت الشعر»، والتفاعل مع الأغنية فاق توقعاتى وأسعدتني ، متمنية أن يستمر هذا النجاح خلال الفترة المقبلة.

وعن باقى أغنيات الألبوم، قالت باسكال إنها تترقب طرح ألبومها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها متحمسة للأغاني الجديدة التي يتضمنها وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، وتقدم من خلالها حالة موسيقية مختلفة ومتنوعة.

أغنية كيفك اليوم 

وكانت طرحت الفنانة باسكال مشعلاني خلال الفترة الماضية بعنوان «كيفك اليوم» عبر موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية. 

الأغنية من كلمات مايك صافي، وألحان ملحم أبو شديد، وتأتي بطابع رومانسي، فيما يظهر الفيديو كليب بأجواء مبهجة تتماشى مع طبيعة العمل.

باسكال مشعلاني بيت الشعر أغاني باسكال مشعلاني

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باسكال مشعلاني: صورت بيت الشعر في القلعة بالأردن وردود الفعل فاقت التوقعات.. خاص

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