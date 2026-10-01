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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نبيلة عبيد تؤجل سفرها إلى باريس لحضور ندوة وسيم السيسي عن المرأة والحضارة

دكتور وسيم السيسي
دكتور وسيم السيسي
عبد الخالق صلاح

شهد نادي ليونز جاردن سيتي كوزموبوليتان، برئاسة الدكتورة عواطف سراج الدين، ندوة ثقافية للدكتور وسيم السيسي، الباحث في الحضارة المصرية، بعنوان «المرأة وأثرها على الحضارة»، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والفنية والدبلوماسية والإعلامية.

وتصدرت الحضور الفنانة نبيلة عبيد، التي أجّلت سفرها إلى باريس لحضور الندوة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، بينهم المهندس مجدي عزب، حاكم المنطقة الليونزية السابق، والسفيران نهاد عبد اللطيف وعبد الرحمن موسى، مساعدا وزير الخارجية، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي، وعدد من الإعلاميين وسيدات المجتمع.

وخلال الندوة، أكد الدكتور وسيم السيسي أن المرأة المصرية شاركت في الحياة العامة منذ فجر التاريخ، وتولت أدوارًا ووظائف مختلفة في الدولة منذ الأسرة الأولى، كما أشار إلى إمكانية تولي المرأة الكهانة في مصر القديمة، مؤكدًا أن المجتمع المصري القديم قام على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وتناول السيسي مفهوم العدالة في مصر القديمة، مشيرًا إلى أن سيادة القانون وتطبيق العدالة كانا من العوامل التي أسهمت في استمرار الحضارة المصرية عبر آلاف السنين، مستشهدًا برمزية ريشة «ماعت» التي ارتبطت بالعدالة والمساواة أمام القانون.

كما استعرض عددًا من الوقائع التاريخية المتعلقة بالقضاء في مصر القديمة، مشيرًا إلى محاكمات وقضايا تعود إلى عصر الدولة الحديثة، مؤكدًا أهمية دراسة التاريخ المصري القديم والاستفادة من دروسه.

ودعا السيسي إلى الاهتمام بتدريس التاريخ المصري القديم في المدارس، مؤكدًا أن التاريخ يمثل مصدرًا مهمًا للتعلم والاستفادة من تجارب الماضي.

وعقب الندوة، فتح الدكتور وسيم السيسي باب الحوار مع الحضور، الذين أشادوا بالفعالية ودور نادي ليونز جاردن سيتي كوزموبوليتان في تنظيم الفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على جوانب مختلفة من التاريخ والحضارة المصرية.

ويجمع الدكتور وسيم السيسي بين اهتمامه بتاريخ مصر القديمة ومسيرته الطبية، إذ يعمل أستاذًا لجراحات المسالك البولية بالمستشفيات التعليمية، وهو زميل كلية الجراحين الملكية في إنجلترا وكلية الجراحين الأمريكية.


 

نبيلة عبيد ندوة وسيم السيسي المرأة والحضارة نادي ليونز جاردن سيتي

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