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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء لراحة البال.. كلمات بسيطة رددها عند الضيق والكرب

دعاء لراحة البال
دعاء لراحة البال
عبد الرحمن محمد

دعاء راحة البال.. يمر الإنسان في حياته بأوقات تشتد فيها الهموم ويشعر خلالها بالضيق والكرب، وقد يجد نفسه في حاجة إلى السكينة والطمأنينة، وفي مثل هذه اللحظات يلجأ المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، بالصلاة والدعاء ومناجاته بقلب خاشع، راجيًا منه تفريج الهم وكشف الكرب.

ومن الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها عند الشعور بالضيق والكرب: «ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين»، وهو دعاء يتضمن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل برحمته، خاصة عندما تشتد على الإنسان الأزمات والهموم.

دعاء لراحة البال وتفريج الهم

ومن الأدعية التي تشتمل على طلب دوام النعمة والعافية والرزق والاستعاذة من الهم والحزن: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

كما يمكن الدعاء قائلًا: «اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وابنًا بارًا، وعملًا صالحًا متقبلًا، اللهم إني أسألك تمام النعمة وكمال الفضل والمنة».

ومن الأدعية الجامعة كذلك: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».

ويجمع هذا الدعاء بين الاستعاذة بالله من عدد من الأمور التي قد تثقل حياة الإنسان، ومنها الهم والحزن والعجز والكسل، إلى جانب الاستعاذة من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.

دعاء النبي عند الهم والحزن

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على جوامع الدعاء، ومن الأدعية التي وردت عنه ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها، عندما سئلت عن دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل»، وهو حديث صحيح رواه مسلم.

وتؤكد هذه الأدعية معنى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات الشدة، وطلب العون منه والاستعاذة به من أسباب الهم والحزن والضيق، مع الإكثار من الدعاء ومناجاة الله تعالى في مختلف الأوقات.

ويمكن للمسلم عند اشتداد الكرب أن يصلي ركعتين، ثم يدعو الله بما تيسر له من الأدعية، مستحضرًا حاجته إلى ربه، راجيًا رحمته وفرجه، فالدعاء من أبواب العبادة التي يلجأ إليها المسلم طلبًا للطمأنينة والفرج.

دعاء غفران الذنوب 

1- أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ .
2- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وِبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».
3- «اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها، اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة» (مرة واحدة) .
4- «اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك» (مرة واحدة).
5- رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـًا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـًا (3 مرات).
6- اللّهُـمَّ إِنِّـي أَمسيتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك (4 مرات).
7- «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم ».

دعاء لراحة البال دعاء غفران الذنوب دعاء الضيق دعاء فك الكرب دعاء تفريج الهم

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